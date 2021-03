Precios altos e instalaciones descuidadas ¿Qué opina el socio de River de la gestión de D'Onofrio?

En muchas ocasiones, los éxitos deportivos camuflan la gestiones de las diversas comisiones directivas. Muchas veces la atención va detrás de la pelota, hasta que surge alguna situación que pone el foco en las decisiones dirigenciales. Sin embargo, en este caso, los hinchas de River parecen poder diferenciar uno de los mejores momentos futbolísticos de su historia, dela realidad a nivel institucional.

Una encuesta realizada por el espacio opositor Somos Comunidad River, que preside Matías Barreiro, reveló varios aspectos en los cuales 1.600 socios consultados no están del todo conformes con lo realizado por la comisión directiva que lidera Rodolfo D’Onofrio.

El 65% considera que el club no brinda servicios acorde al costo de la cuota social. El contundente número tiene un contexto muy particular como el de la pandemia, quetrae, además, dificultades económicas y sociales. Los socios que han sostenido el pago de la cuota no pudieron hacer uso de las instalaciones del club ni recibieron beneficio alguno.



Por otro lado, respecto de los abonos a tribuna, el 61% de los encuestados lo consideró alto, el 36% ni bajo ni alto, mientras que tan solo un 3% opinó que el mismo es bajo. Estos resultados son anteriores incluso a que se pongan a disposición las ubicaciones a través de Tu Lugar en el Monumental, el proceso mediante el cual se pueden adquirir los abonos en el Antonio Vespucio Liberti. A partir de esa modalidad,River puso en venta lugares para cuando pueda regresar el público a las canchas. Además de no existir una fecha concreta para tal retorno, los hinchas manifestaron su disconformidad en redes sociales por la suba de precios.



Por último, el resultado más contundente se dio cuando los encuestadores consultaron respecto al mantenimiento de las instalaciones del estadio. Un 82% manifestó que de acuerdo al costo del abono no considera que dichas instalaciones se mantengan en condiciones y solo un 18% afirmó lo contrario.



La gestión de D’Onofrio en el Millonario tiene un acierto incuestionable: la designación de Marcelo Gallardo como director técnico. Sin embargo, otros aspectos, como el económico, la respuesta a los socios o los servicios que brindaun club tan multifacético como lo es River, no terminan de resultar convincentes para algunos hinchas.