Juego de las Estrellas: la NBA reveló quienes participarán en el concurso de volcadas y de triples

A principios de la temporada, la realización de un Juego de las Estrellas, en el contexto en el que se vive en el mundo, y en los Estados Unidos, parecía una utopía. Incluso, la ciudad de Indianapolis, originalmente designada como anfitriona desistió de organizar tal evento por considerar que no estaban dadas las condiciones. A pesar de todo ello, y del innegable impacto de la ausencia de público, la tradicional fiesta de la NBA no solo se realizará, sino que contará con nombres importantes tanto en el partido como en los concursos previos: el de habilidades, el de volcadas y el de triples.

El evento se llevará a cabo el domingo 7 de marzo, en la ciudad de Atlanta, a las 22 de la Argentina. A diferencia de lo que sucede habitualmente, todas las competencias y el partido se jugarán en un solo día. Esto fue producto de arduas negociaciones entre los principales directivos de la NBA y la NBPA, la asociación de jugadores, presidida nada menos que por Chris Paul.

El torneo de tiros de tres puntos tendrá, a diferencia de otros años, a basquetbolistas de absoluta elite. Es habitual que en este tipo de concurso participen especialistas; jugadores con gran destreza para los lanzamientos de larga distancia, pero que, muchas veces, por carecer de otras grandes virtudes, no son de lo más destacado a nivel general. En este caso, los seis competidores son de lo mejor de la liga en todo sentido: Devin Booker, Jaylen Brown, Stephen Curry, Jayson Tatum, Zach LaVine y Donovan Mitchell. Todos los participantes, además, jugarán el partido de las Estrellas, lo que demuestra su altísimo nivel.

Por otro lado, el concurso de habilidades, que consiste en superar un circuito que incluye velocidad con pelota, precisión en pases, destreza para superar obstáculos, bandejas y lanzamientos, tendrá a cinco competidores de los seis, que también jugarán el partido final. Julius Randle, Domantas Sabonis, Nikola Vucevic, Chris Paul y Luka Doncic. Además, estará el alero de Portlan Trail Blazers, Robert Covington.

Por último, el torneo de volcadas será el único que no cuente con basquetbolistas del Juego de las Estrellas. Allí competirán tres novatos, elegidos en el Draft del 2020: Obi Toppin de los New York Knicks, Afernee Simmons de Portland Trail Blazers y Cassius Stanley de Indiana Pacers. Será un modo de que los jóvenes se luzcan, dado que no se llevará a cabo el tradicional partidos de novatos.

En ninguna de las tres competencias participarán los campeones vigentes, que no podrán defender sus conquistas realizadas en febrero del 2020. No estarán presentes Bam Adebayo, campeón del concurso de habilidades, Derrick Jones Jr., el ganador del de volcadas, ni Buddy Hield, quien se impuso en el torneo de triples.

El 4 de marzo los capitanes, LeBron James y Kevin Durant (que no jugará por lesión), seleccionarán entre los elegidos por el por el público y los propios jugadores a los miembros de sus equipos. Podrán escoger entre ocho titulares, Doncic, Curry , Kawhi Leonard, Nikola Jokic, Kyrie Irving, Bradley Beal, Giannis Antetokounmpo y Joel Embiid, y 14 suplentes, Damian Lillard, Chris Paul,

Paul George, Mitchell, Rudy Gobert, Zion Williamson, Sabonis, James Harden, Randle, Tatum, Brown, LaVine, Ben Simmons y Vucevic.

Juan Ignacio Minotti