Fernando Gago y sus lesiones: "No me pregunto el por qué esto me pasa a mi, eso te deprime" El volante de Vélez se recupera de una grave lesión y aprovecha el parate del fútbol para ponerse a la par de sus compañeros. "Estoy con ganas de recuperarme y entrenar", agregó.

Fernando Gago, un futbolista que se renueva.. Foto: