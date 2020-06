Cristian Traverso: "Si Tevez no se fue ayer con lo que dijo Bermudez, ya no creo que se vaya" El ex jugador de Boca se refirió al conflicto entre Bermudez y Carlos Tevez por la renovación de contrato, y le pegó al actual presidente Jorge Amor Ameal.

Cristian Traverso habló sobre Carlos Tevez.. Foto: