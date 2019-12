Blandi: "Los seis meses de contrato no me atan a quedarme si no estoy de acuerdo con el proyecto" El delantero y referente del Ciclón se refirió a su continuidad y aseguró que "tendrán que sentarse a charlar" y ver las intenciones que tienen para con su figura.

Nicolás Blandi, delantero de San Lorenzo. Foto: