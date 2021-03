Argentinos sorprendió a River, jugó un muy buen partido y le ganó en El Monumental tras 11 años

El Millonario y el Bicho jugaron un buen partido, con ritmo y oportunidades de los dos lados. Argentinos planteó un encuentro interesante, abierto al ida y vuelta y con la idea de atacar rápido, pero al mismo tiempo disputarle la pelota al local. Y, con lo dominante que suele ser River, le salió bastante bien.

El conjunto de Gabriel Milito ocupó bien los espacios. Fue un equipo ancho pero corto y con especial énfasis en evitar que Enzo Pérez y Nicolás De La Cruz tomen contacto con el juego. Los de Marcelo Gallardo, en cambio, estuvieron un tanto más imprecisos que de costumbre, pero como mucho compromiso para la recuperación tras pérdida, lo que muchas veces ahogó la salida rápido del visitante y generó oportunidades.

Sobre el final del PT se dieron dos de las situaciones más significativas del primer tiempo. Primero, De La Cruz encontró a Matías Suárez con un pase largo y el ex Belgrano entró al área y fue derribado por Elías Gómez. Nicolás Lamolina no solo no cobró el penal, sino que tampoco amonestó a Suárez, lo que habría correspondido en caso de que juzgase una simulación. Si hubiese optado por ello, tendría que haber expulsado al delantero que ya tenía amarilla. Finalmente, se lavó las manos.

En la jugada inmediatamente posterior, el Bicho lo tuvo dos veces. Primero, Gabriel Ávalos, que bajo todo lo que le tiraron, peinó una pelota para Hauche que ganó las espaldas de la defensa y definió encima de Armani que atoró rápido. Y luego, tras otro centro que bajó Ávalos, Alejandro Cabrera remató de afuera muy cerca del palo izquierdo.

En el entretiempo Gallardo mandó a la cancha a Agustín Palavecino, Rafael Santos Borré y Jonatan Maidana. El central, que volvió a jugar en River luego de tres, años logró controlar a Ávalos, quien dejó de pesar en el partido. Aun así, el Millonario nunca terminó de ejercer el control total del partido y Argentinos nunca lo dejó sentirse del todo cómodo.

A los 14 del segundo tiempo se dio otra polémica: Borré peleó con Carlos Quintana en el área, le ganó la posición y el zaguero del conjunto de La Paternal se le cayó encima. Otro penal no sancionado para River. A partir de allí, el encuentro, que siempre tuvo gran intensidad, disminuyó en cuanto a cantidad y calidad de situaciones hasta los minutos finales.

En tiempo adicionado, el partido volvió a encenderse. A los 46 del segundo tiempo, Gabriel Florentin, que había ingresado unos minutos antes, enganchó de izquierda hacia el centro y sacó un remate extraordinario que no pudo tapar Franco Armani sobre el segundo palo. Argentinos de gran partido se puso en ventaja y pudo aguantar la última; un mano a mano de Borré que tapó Lucas Chaves, quien también fue clave en el partido.

Argentinos consiguió ganar en El Monumental tras 11 años. Fue la primera victoria del Bicho en el torneo y la primera del ciclo Milito, que había perdido sus tres primeros encuentros como entrenador del equipo. Es difícil hablar de justicia en un resultado de un partido, pero el equipo de La Paternal hizo un gran partido para los recursos con los que cuenta, y se llevó los tres puntos.

Racing, por su parte, debió trabajar muchísimo para derrotar a Rosario Central. Es cierto, en el complicadísimo contexto en el que llegaba el equipo de Avellaneda, era muy difícil imaginar un escenario mejor, y la victoria descomprime. Pero en el juego, no hubo una mejora sustancial y no le sobró nada. El conjunto de Juan Antonio Pizzi dominó el trámite pero fue poco punzante.

Entre lo poco que los locales pueden rescatar además del triunfo está la actuación de Carlos Alcaraz, que había tenido rodaje con Sebastián Beccacece pero no había arrancado con muchos minutos con el nuevo entrenador. Manejó bien la pelota y fue de los pocos que cada tanto cambió el ritmo para buscar algo más.

Quien sigue en un gran momento es el goleador Enzo Copetti, quien, además volvió a convertir. Fue destinatario de todo tipo de pelotas largas, algunas muy imprecisas y de todas con mucha batalla, consiguió sacar algo. A los 19 minutos del segundo tiempo, el ex delantero de Atlético de Rafaela anticipó en el primer palo luego de un córner de la derecha de Maximiliano Lovera y de pique al suelo puso el único tanto del encuentro.

Desde entonces, Racing cedió totalmente la pelota y se dedicó a refugiarse. El Canalla se le fue encima a puro centro y complicó muchísimo al conjunto local. Especialmente cuando los marcadores centrales, Nicolás Ferreyra y Joaquín Laso se volcaron definitivamente al área rival para buscar el empate.

El propio Ferreyra tuvo la más clara para empatarlo, pero llegó un poco tarde y no pudo acomodar la cabeza para cambiarle la dirección al centro. El equipo de Pizzi se llevó el encuentro y logró una cuota de tranquilidad, luego de varias semanas muy agitadas.

Por Juan Minotti