Zárate dejó Boca ignorado por el cuerpo técnico y enojado con la dirigencia

Era un secreto a voces, era un hecho, Mauro Zárate no estaba bien en Boca, no jugaba, y sin regularidad le pasaba lo que a muchos: las pocas veces que entraba no rendía. Ahora fuentes cercanas al xeineze indicaron que el ex Vélez comunicó a sus compañeros que dejará el club.

Zárate se fue de Vélez en medio de un escándalo con sus compañeros y con los simpatizantes, dado que había expresado que en el país solamente jugaría en el club de Liniers del que era, supuestamente hincha fanático.

Pero a los pocos meses se fue a Boca, argementando que era su sueño jugar en ese club, lo que le valió reiterados insultos y amenazas de los hinchas velezanos. Tuvo algunos buenos partidos en Boca, pero en el ciclo de Miguel Russo no encontró continuidad y dicen las fuentes, fue generándose un clima ríspido con la comisión de fútbol encabezada por Juan Riquelme.