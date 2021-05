Zaira Nara admitió que usa el verbo "icardear" en su grupo familiar de Whatsapp

La modelo Zaira Nara fue entrevistada en el programa Los Mammones y por supuesta, buena parte de la charla estuvo relacionada con su vínculo con su hermana Wanda, y su cuñado Mauro Icardi.

"Somos mejores amigas con Wanda. Hablo 24 hora al día", dijo Zaira. Contó que sabía que iba al programa y "Me estuvo haciendo bullying todo el día mandándome videos, pero no los puedo mostrar porque me arruino la carrera".

Mammon le pregunto si "¿Icardi es más fachero que Maxi López?",y Zaira levantó la paleta del "sí", luego el conductor preguntó "¿Usaste alguna vez el verbo icardiar?". y Zaira volvió a levantar la paleta del "Sí".

Luego contó: "Tenemos un grupo de WhatsApp Wanda, Mauro, Jako y yo y, o sea, se usa. Se usa, pero nos bardeamos mucho. Es un grupo picante", entre risas.