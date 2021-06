Wanda e Icardi, de vacaciones en Tanzania

Wanda Nara no puede evitar dos cosas: la extravagancia y el lucimiento en redes sociales. La empresaria y su marido, el futbolista del PSG Mauro Icardi, dicidieron tomarse vacaciones en Tanzania.

En su cuenta de Instagram, Wanda muestra paisajes espectaculares, y el paseo de safari, que llevaron adelante juntos en una camioneta que, como puede verse en la imagen estaba bien surtida.

La vestimenta gauchesca de Icardi, no condice con el glamour que Wanda no abandona, con un sexy vestido que cumple el requisito de ser aleopardado, para no desentonar con el lugar.

No es la única foto de Wanda, que luego del safari volvió al lujoso hotel donde se alojan y no perdió oportunidad de subir fotos en la hermosa pileta, luciendo su cuerpo desde diversos ángulos.