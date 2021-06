Vidal le respondió a Bullrich, pero suavecito

Patricia Bullrich no se anda con vueltas. Quiere ser LA candidata en la Ciudad y la amanaza de una candidatura de María Eugenia Vidal en el mismo distrito le complica las cosas. Ninguna de las dos puede ser segunda de la otra, si quiere aspirar a algo en 2023.

Pero Vidal no termina de blanquear su decisión, lo que le quita margen al resto y eso enojó a Bullrich: “Hace un año que estamos discutiendo si Vidal va a ser candidata o no, a esta altura no quiero seguir con ese debate. No ayuda a Juntos por el Cambio. Ella tendrá su decisión, pero nosotros tenemos que avanzar”, dijo la ex ministra de Seguridad.

Vidal, por su parte, salió a responderle, justamente en Radio 10, pero con estilo moderado y suvecito: “Juntos por el Cambio tiene buenos candidatos de las tres fuerzas políticas tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Podemos esperar para definir candidaturas en este contexto de pandemia”, dijo la ex gobernadora bonarense.

“Mi responsabilidad no es hablar de candidaturas, ni en Provincia, ni en Ciudad, ni en ningún lado, la gente espera vernos cercanos, entender sus necesidades, tratar de acompañar las medidas que sean buenas para la pandemia y también cómo oposición marcar lo que el gobierno hace mal”.

Se viene una gran batalla y allí se verá cual es la elección de la gente. No por las personas sino por los estilos: una guerrera confrontativa o una moderada dialoguista.