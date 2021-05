Vidal le puso freno al macrismo, que la quiere de candidata en Provincia

Como había adelantado Continentalweb, hay mas de fondo en Juntos por el Cambio, dado que el macrismo empuja a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, a competir otra vez en Provincia de Buenos Aires, en las próximas elecciones.

Sin embargo, Vidal es la menos convencida de la conveniencia de esa jugada electoral y ayer en una entrevista relizada en LN+ dejó claro que nadie va a forzarla. "Todos pueden opinar. Al final la decisión la voy a tomar yo''.

También dio la respuest de ocasión, para salvaguardar la idea de que la gente le interesa mas que las candidaturas: ''En este contexto no me parece lo más relevante, la elección todavía está lejos. Siento que tenemos que estar mirando estas urgencias y no las candidaturas''.

Pero cuando se le preguntó por volver a la Provincia dijo que: "Es una etapa que se cumplió", y fue indirecta pero precisa respecto de sus ambiciones presidenciales: su objetivo ahora es "transformar el país".

Consultada por la lucha entre halcones y palomas dentro de espacio, dijo: ''Después de haber enfrentado al narcotráfico, la policía corrupta, a tipos como el Rey de la Salada, 'Bebote' Álvarez o el 'Pata' Medina, estoy lejos de sentirme una paloma'', dijo para mostrarse fuerte.

La pelea promete no terminar acá. Casi nadie quiere a Vidal pisando territorio porteño y el modo de evitarlo es mandarla a la provincia con la excusa de que nadie tendría mas votos que ella.