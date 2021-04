"Victoria no pide permiso, ni a mí me pide permiso"

El presidente Alberto Fernández, entregó hoy viviendas en el barrio Saladita, de Avellaneda, junto al ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. En el acto, Fernández sacó la cara por su gabinete: “Muchas veces leo que los ministros están ausentes; no están en los canales de televisión, pero ausentes no están, están todo el día trabajando”, expresó.

En particular puntualizó sobre la gestión de la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz. “Ella no pide permiso, ni a mí me pide permiso. Y está bien. Ella tiene una preocupación, que es la gente que tiene hambre y está obsesionada, y va a cada rincón del país para ver de qué modo puede ayudar”.

Luego, respaldo a Katopodis: “Lo mismo hace Kato, cuando va a buscar las obras que hacen falta para el desarrollo; eso es lo que hacemos todos”, agregó. “Somos un gran equipo de trabajo, le ponemos mucha garra. ¿A veces nos hace falta más? Es muy posible. ¿Que algunos de nuestros ministros lo pasan peor que otros? Seguro, porque al ministro de Turismo le cuesta muchísimo promover el turismo en la pandemia; al de Cultura le cuesta muchísimo promover la cultura cuando los teatros y los cines están cerrados; el ministro de Educación está lidiando todos los días con la realidad que nos toca vivir, y nos reinventamos”, concluyó, dando respaldos puntules a los titulares de esas carteras.