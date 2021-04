Urgente: Aerolíneas Argentinas no está operando porque falta un operador técnico

Se desató una crisis en diversos aeropuertos del país, donde los vuelos de la empresa de bandera, Aerolíneas Argentinas, fueron suspendidos o demorados por problemas gremiales con el personal técnico.

En Ezeiza y Aeroparque, hay 19 vuelos que han sido afectados y cientos de pasajeros de amontonan reclamando en las ventanillas.

Sin embargo el sindicato niega que se trate de una medida de fuerza. “Falta un radio operador, no hay dotación y el de hoy está con síntomas. Los lugares en el módulo no están aireados y los técnicos no ingresan porque entran 10 o 15 y se contagian. No es paro” declaró Ricardo Cirielli, secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA).