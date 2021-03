Uno que se anima: Monzó ira a las PASO como precandidato a diputado en Juntos por el Cambio

Emilio Monzó fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación durante toda la gestión de Mauricio Macri. Pero su relación con el ex presidente fue de mal en peor a medida que la administración avanzaba, probablemente por el enfrentamiento que mantenía con Marcos Peña, entonces Jefe de Gabinete de Macri.

Las cosas no terminaron muy bien y Monzó, a quien señalaban como el "ala política" del gobierno (como si alguna pudiese no serlo), siempre planteó una postura mas acuerdista con la oposición y sectores del peronismo que Macri no avalaba.

Ahora, el ex intendente de Carlos Tejedor dicidió lanzarse, contra cualquier lista que presente el oficialismo partidario, a dar la interna en las PASO, para dirimir las candidaturas a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Del otro lado, seguramente, encontrará a los candidatos de María Eugenia Vidal y tal vez, otra lista que se armaba con sigilo, cercana a Patricia Bullrich.

En un evento en el día de ayer, en que visitó Moreno y General Rodríguez, Monzó se refirió a Miguel Ángel Pichetto y su nuevo espacio: Peronismo Republicano. Dijo de Pichetto: "En el caso de Miguel, respeto y admiración, dado que fue una persona muy importante en los cuatro años de gobierno. Con él establecimos un vínculo que nos permitió tener las herramientas y sancionar muchas leyes que enviaba el Poder Ejecutivo”.

Por otro lado y en relación al peronismo, de donde proviene dijo que: “el peronismo hoy está casi cooptado por el kirchnerismo, que se ha radicalizado y extremado. En mi caso, venimos recorriendo la provincia desde enero, sección por sección, junto a muchos dirigentes bonaerenses de distintos partidos y espacios, y estamos consolidando un espacio de centro dentro de Juntos por el Cambio que sea una alternativa superadora a los problemas históricos y recurrentes que viene atravesando la provincia de Buenas Aires”.

Las PASO en Juntos por el Cambio no están muy bien vistas. Mas allá de lo que los referentes dicen ante las cámaras cuando el oficialismo menciona una eventual suspensión, la tradición es designar a los candidatos "a dedo" entre cinco o seis dirigentes que se arrogan esa facultad. Cualquier intento de disputa interna es rápidamente sofocado.

La única que logró ir a primarias contra viento y marea, y pese a todos los obstáculos que se le pusieron, fue Gabriela Michetti, cuando le disputó la candidatura a Jefe de Gobierno porteño a Horacio Rodríguez Larreta, incluso contra la voluntad de Macri que hizo lo posible por desalentarla.