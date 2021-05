Uno de los amigos y abogado de Jeffrey Epstein demanda a Netflix por la serie “Asquerosamente rico"

Alan Dershowitz, amigo y abogado – en una ocasión- de Jeffrey Epstein, es profesor de derecho en Harvard y acaba de presentar una demanda contra la plataforma por como “Asquerosamente Rico”, estrenada el 27 de mayo del año pasado, manejó el tema de la supuesta violación por la que se lo acusa y cuyo caso aún continúa en la corte.

Durante la producción del documental concedió entrevistas que fueron utilizadas en la serie, en las que defendió el acuerdo de culpabilidad de 2008 de Jeffrey Epstein y negó taxativamente haber violado a Virginia Roberts Giuffre como parte del tráfico sexual de menores del empresario.

El abogado acusa a Netflix y a las productoras de la serie, Leroy & Morton Productions y Radical Media por realizar “una narrativa deliberadamente unilateral”. Según Dershowitz “Asquerosamente Rico” sólo presentó los elementos como “ella dijo” o “él dijo” algo, en su opinión, inexacto dada la cantidad de evidencia que presentó desmintiendo las relaciones que se le atribuyen con Roberts Giuffre.

“Haber presentado esa evidencia en “Asquerosamente Rico”, como se había prometido habría socavado la credibilidad de otras personas entrevistadas de las cuales el dependía el documental”.

Entre los cuestionamientos que realiza se encuentran las elecciones de la edición de la serie de manera no cronológica que dan credibilidad a los alegatos de Virginia Roberts Giuffre y la no inclusión del material exculpatorio que proporcionó. Por el lado de la plataforma respondieron que “la demanda no tiene fundamentos y defenderemos enérgicamente a nuestros socios y la serie”.

El recurso presentado contra Netflix incluye difamación e incentivo fraudulento basado en el acuerdo por el que accedió a la entrevista en el cual los productores prometieron no menospreciarlo. Estas acciones legales se dan un día después de que Dershowitz consiguiera que un juez federal aceptase un recurso para tomar por separado un caso de difamación en la cobertura de la CNN sobre su trabajo en defensa de Donald Trump.