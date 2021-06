Una mujer pagará una multa de 700 mil pesos por hacer una fiesta clandestina

El pasado 7 de marzo y tras confirmar la realización de una fiesta clandestina en su domicilio, y luego de la acta labrada por el Municipio y tras la intervención de la Justicia de Faltas de La Plata, se condenó a una vecina de la ciudad al pago de una multa de $703.420 por incumplir las restricciones estipuladas, exponer a la ciudadanía al contagio de COVID-19, agredir a los inspectores y ocasionar daños en los móviles comunales.

En dicho suceso, efectivos de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano de la Comuna de la capital de la Provincia de Buenos Aires constataron la realización de una fiesta clandestina en calle 49 bis e/ 153 y 154, de la que participaban más de cien personas y revestía violación a las restricciones a las reuniones sociales estipuladas por las autoridades sanitarias para frenar la propagación del coronavirus.

Por resolución del Juzgado de Faltas N° 4, la organizadora deberá abonar en concepto de multa 2.000 módulos, equivalentes a $703.420, por incumplir las normas relacionadas con la prevención de las enfermedades transmisibles (Art. 45 de la Ordenanza n° 6147), por hacerlo durante el período de pandemia (Art. 45 bis) y por obstaculizar y perturbar la labor de los inspectores municipales en uso de su poder de policía (Art.35).

“Buscamos trabajar activamente, atendiendo no sólo las denuncias vecinales que llegan a través del 147, sino con operativos de control y prevención en todo el Partido”, precisó el secretario de Seguridad, Darío Ganduglia. Además, agregó: “Nos genera preocupación que se desarrollen estos eventos donde no existe ningún protocolo de cuidado. Es importante que se eviten los encuentros sociales en casas particulares que violan las disposiciones vigentes, los cuales ponen en riesgo no solo a los jóvenes que acuden, sino a todos sus familiares y seres más cercanos, ya que se exponen a situaciones de contagio del Coronavirus”.

En otro orden, el escrito señala que las personas que salían del lugar arrojaron piedras, agrediendo a los agentes de la Municipalidad y causando la rotura del parabrisas de uno de los móviles locales, situación debidamente denunciada ante la Subcomisaría La Unión. De acuerdo con el procedimiento, en la audiencia pública celebrada el pasado 22 de marzo, la imputada asumió la responsabilidad, reconoció la realización del evento y la presencia de más de 100 personas.

Considerando la violación de las normas sanitarias tendientes a mitigar la propagación del COVID-19; el reconocimiento de la falta por parte de la imputada; y la obstaculización de las tareas de inspección en el lugar, derivada de una negligente vigilancia de sus invitados; el Juzgado de Faltas N°4 de la Ciudad de La Plata dispuso una multa de 2.000 módulos, equivalentes a $355 cada uno, por infracción a los artículos 35, 45 y 45 bis de la Ordenanza n° 6147, los cuales serán convertidos a pesos en el momento de su efectivo pago.

Lamentablemente no es un hecho aislado en la Ciudad de las Diagonales. El mes pasado un hombre fue condenado a pagar 355 mil pesos por haber organizado un evento clandestino en enero de este año sin respetar las medidas sanitarias impuestas por el gobierno ante la pandemia de Covid-19.