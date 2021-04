Una de las estrellas de “Game of Thrones” regresa a la pantalla

La historia sigue a tres personas: Ann Gordon, Poppy Gordon y su hermano adoptivo Michael que en su adolescencia siempre iban de vacaciones a una casa de verano en la Bahía de Cabo Cod en Massachusetts, Estados Unidos.

Después de ocurrir un hecho que guardaría en secreto y que creó una brecha entre su hermana, Poppy, y Michael cuando tenía 17 años, 15 años después, sus padres han muerto y deben volver a la casa de verano para venderla.

Sin embargo, Michael vuelve a entrar en sus vidas con un derecho legítimo de la casa. La historia está contada a través de las perspectivas de Poppy, Ann y Michael en varias épocas de sus vidas, desde la adolescencia hasta la etapa adulta.

Todavía no hay aún ninguna cadena o plataforma de streaming que se haya hecho con los derechos de emisión. El actor danés, hoy conocido mundialmente por su papel de Jamie Lanister en “Game Of Thrones”, saltó a la fama en 1994, en el exitoso thriller de HBO “Nightwatch” y tuvo participaciones importantes en “La caída del Halcón Negro” de Riddley Scott y “Oblivion” junto a Tom Cruise, y además de sus participaciones en diversas obras de teatro.

En 2019, fundó una compañía productora a través de la cual está produciendo diversos proyectos. Hincha fanático del Leeds United lo pudimos ver luego del regreso de su equipo a la Premier League publicando un video en sus redes sociales dedicado a Marcelo Bielsa en el que le agradece y termina diciéndole “Marcelo, we love you. More than you ever know”. Te dejamos el video para que lo disfrutes .

