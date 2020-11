Trotta sobre las declaraciones de Acuña: "Son poco felices y la información que dio no es real"

El ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta habló por Radio Continental con Diego Schurman sobre las clases presenciales y el ciclo lectivo 2021. También le contesto a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires Soledad Acuña

"Tenemos todo listo para que en 2021 la clases sean presenciales"

"El 12 de agosto más de 15 mil estudiantes regresaron a las clases en San Juan después tuvieron que hacer marcha atrás, en Santa Fe no hay clases en todo su territorio"

Sobre las declaraciones de Soledad Acuña: "Son pocos felices y la información que dio no es real. El Gobierno de la Ciudad debería establecer canales de diálogo con los docentes más allá de pedir disculpas. Yo no conversé con la ministra Acuña. No comparto lo que expresó"

Durante una charla con el diputado Fernando Iglesias, transmitida por Youtube, Acuña apuntó contra los maestros, los acusó de "militar" en vez de hacer docencia y hasta llamó a "denunciar" cuando se den actos de "adoctrinamiento" en las escuelas.