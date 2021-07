Tribunal de Madrid dice que el cartel antiinmigrante de extrema derecha es legal

Un tribunal español ha rechazado una apelación contra un cartel de campaña electoral utilizado por la extrema derecha, que presentaba a los niños inmigrantes como una amenaza y un drenaje de fondos públicos.

El partido de extrema derecha Vox colocó el controvertido cartel en la estación de metro Sol de la capital durante la campaña previa a las elecciones del 4 de mayo en la región de Madrid. El cartel, que Vox usó como parte de su campaña en las reñidas elecciones regionales de Madrid en mayo, se colocó en una concurrida estación de tren de la capital y muestra a un joven de piel oscura encapuchado y enmascarado junto a una abuela blanca española.

De esta forma, sugiere incorrectamente que los niños refugiados y migrantes bajo el cuidado del Estado reciben 10 veces más en beneficios cada mes que la abuela española promedio en pagos de pensión. La propaganda se refiere a los menores migrantes no acompañados por el acrónimo español, a menudo peyorativo, de menas, y dice: “4.700 € al mes por una mena. 426 € al mes para la pensión de tu abuela".

Un lema debajo instaba a los madrileños a “proteger Madrid” y “votar por la seguridad”. Por esto, se inició una investigación para determinar si el cartel constituía un delito de odio, y la Fiscalía recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid para que se retirara el cartel como medida cautelar.

Sin embargo, el tribunal rechazó la apelación alegando que el cartel era un eslogan electoral. El fallo, visto por El País, agrega: “Independientemente de si las cifras proporcionadas son ciertas o no, [los migrantes extranjeros] representan un evidente problema social y político, con consecuencias y efectos en nuestras relaciones internacionales, como es sabido”.

Los jueces también sugirieron que el cartel podría verse como una crítica más amplia de los costos de las pensiones en comparación con los costos de mantener a los menores no acompañados.

Continuaron: “El intercambio de ciertas ideas no debe considerarse criminal a menos que su objetivo final sea amenazar, herir o despreciar. Si bien puede ser crítico, es legítimo siempre que se exprese de una manera que no conduzca a los fines ilegales antes mencionados ”. La rama catalana de Amnistía Internacional dijo que era necesario abordar el uso de Vox del "discurso de odio contra los niños migrantes no acompañados en una situación de impotencia". “Necesitamos enfrentar el lenguaje que estigmatiza a los refugiados y migrantes y que busca legitimar un discurso de racismo, odio y xenofobia”, dijo.

Si eso no sucediera, agregó, ese lenguaje se seguiría usando para difundir el miedo y los prejuicios. Hana Jalloul, exsecretaria de Estado de Migración y ahora portavoz del Partido Socialista Obrero Español en el parlamento regional de Madrid, dijo que el cartel era "racista" e incitaba al odio contra un grupo vulnerable. "No olvidemos que estamos hablando de niños", dijo Jalloul.

"Este es un cartel típico de la extrema derecha racista y radical". El conservador Partido Popular dijo que si bien respetó la decisión de la corte, "si estamos de acuerdo o no en que el cartel tiene razón como argumento clave en una campaña electoral es otro asunto completamente".

El partido Ciudadanos, de centro derecha, calificó el cartel de “demagógico y populista”, mientras que el partido de extrema izquierda Unidas Podemos, anti-austeridad, dijo que criminalizar a los niños “va en contra de la normalidad democrática”. Vox acogió con satisfacción la decisión del tribunal y dijo que la inmigración ilegal era "un problema real" que afectaba a muchos españoles.