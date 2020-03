Tips para desinfectar: "Una cucharada sopera de lavandina en un litro de agua sirve y no deja olor" "Son fundamentales el lavado de manos y la desinfección de objetos. Todavía la OMS no habló del cuidado de los zapatos, pero no está de más", sintetizó la licenciada Roxana Furman.

