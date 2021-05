Tinelli pidió licencia a su cargo de presidente de San Lorenzo por los malos resultados

El momento de San Lorenzo no es bueno y trajo repercusiones. La primera y más veloz fue la renuncia de Diego Dabove, tras la caída ante Racing y la consecuente eliminación de la Copa de la Liga el fin de semana pasado.

Sin embargo, y dado que a eso se sumó el hecho de haber quedado definitivamente afuera de la Copa Sudamericana, las repercusiones continuaron. Marcelo Tinelli, presidente del club, pidió licencia indeterminada por el mal momento por el que atraviesa la institución.

Lo anunció mediante un comunicado emitido por sus redes sociales. “Queda claro que a veces no depende del amor, el esfuerzo o el tiempo, porque en este caso los resultados no se dieron. Es por eso que he tomado una decisión difícil, dolorosa y necesaria: solicitar una licencia a mi cargo de Presidente (sic) del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, con el que me han honrado los socios en la elección de 2019”, afirmó.

El conductor de televisión, además, contó que el regreso de su show es uno de los motivos por los cuales se aleja del Ciclón: “El programa que me demandará entre 10 y 12 horas diarias de trabajo impedirá que pueda dedicarme al Club todo lo que requiere este duro momento”.

Por último, afirmó que apoyará desde afuera a Horacio Arreceygor, actual vicepresidente, que será quien se haga cargo de la conducción del club de Boedo mientras él se encuentre de licencia. “Saben que siempre voy a desear de todo corazón lo mejor para San Lorenzo porque estos son los colores de mi vida”, cerró.