Sudamericana: Quienes son y cómo llegan los rivales de San Lorenzo, Rosario Central, Arsenal y Lanús

La Copa Sudamericana es el segundo torneo continental por estas latitudes. Sin embargo, en muchos casos, los que más lejos llegan como aspirantes al trofeo se convierten en serios candidatos al título de la Libertadores para las temporadas siguientes y se afianzan a nivel internacional.

Los casos de River, campeón de la Sudamericana 2014 y de la Libertadores siguiente, Atlético Nacional, finalista de la Sudamericana 2014 y campeón de la Libertadores 2016 o de Flamengo, finalista de la Sudamericana 2017 y campeón de la Libertadores dos años después marcan un poco la pauta.

Además, como da lugar a equipos en principio menores, que en muchos casos no tienen tanta historia, se producen sorpresas, como la de Independiente del Valle, ganador de la edición 2019 y actual contendiente serio para cualquier trofeo internacional.

La Copa Sudamericana 2021 que tendrá por primera vez fase de grupos, posee, además, una particularidad muy exigente: solo clasifica uno de cada zona.

Grupo A: Rosario Central, Huachipato, 12 de Octubre y San Lorenzo

Huachipato: El conjunto chileno no es un de temer. Finalizó en la octava colocación, último puesto de entrada a las copas durante el último torneo local. No tiene grandes logros internacionales, y a nivel local fue campeón por última vez en 2012.

Su entrenador, el argentino Juan Luvera, dirige un plantel de bajo promedio de edad, con jugadores con mayor proyección a futuro que presente, como Maximiliano Rodríguez Vejar o el argentino Walter Mazzanti, de paso por Tigre, Comunicaciones y Atlanta. Para llegar a fase de grupos superó a su compatriota Antofagasta por un global de 4 a 0.

12 de Octubre: El equipo de Itauguá, a 30 km de Asunción, lideró la fase regular del Clausura 2020 de su país. Sin embargo, en playoffs quedó inmediatamente eliminado ante el último clasificado, Guaireña. En el campeonato actual marcha 8° con 12 fechas disputadas. No tiene grandes participaciones internacionales, solo jugó la Libertadores 2002 y 2003.

Posee futbolistas de enorme experiencia y pasado en la Selección, como Paulo Da Silva, ex Sunderland y Zaragoza, que disputó los Mundiales 2006 y 2010 con su país y Víctor Cáceres, ex Flamengo. Además, cuenta con dos conocidos como Miguel Jacquet, de pasado en Godoy Cruz y Pablo Velázquez, ex San Lorenzo, Gimnasia y Banfield, que en 31 partidos en el fútbol argentino, solo hizo tres goles. Seguramente, la definición del grupo pasará por los dos argentinos.

Grupo C: Jorge Wilstermann, Arsenal, Ceará y Bolívar

Jorge Wilstermann: Una de las máximas incomodidades de cualquier Copa, al conjunto de Sarandí se le dará por duplicado: tendrá que ir a la altura contra dos especialistas. En Cochabamba, a más de 2500 metros lo esperará Wilstermann. Su mejor actuación internacional fue en la Libertadores 2017, cuando llegó a cuartos de final, le ganó 3 a 0 a River en la altura y cayó 8 a 0 en El Monumental.

No pasa por su mejor momento, pero aún así logró eliminar a Municipal Vinto de su mismo país en la fase anterior, por un global de 4 a 2. Sus principales figuras son dos argentinos: el ex Independiente y Estudiantes Patricio “Patito” Rodríguez y el ex Boca, Cristian “Pochi” Chávez. Además, su centro delantero es el colombiano Humberto Osorio Botello, aquel que jugando para San Martín de San Juan le hiciera tres goles al Boca de Carlos Bianchi, en el triunfo de su equipo 6 a 1 por el Torneo Final 2013.

Ceará: Fue 11° en el último Brasileirao, donde solo cuatro equipos no ingresan a copas ni descienden. Su entrenador es el mítico Guto Ferreira, quien ha pasado por grandes equipos pero no tiene logros tan sobresalientes. Ceará no tiene títulos nacionales ni internacionales, tan solo estaduales.

Posee algunos jugadores de cuidado. Yony González, ex Corinthians y Benfica y Stiven Mendoza, de buen paso por el Amiens de Francia. Ambos colombianos se desempeñan como atacantes por los costados y son muy veloces. Además, el delantero por el centro suele ser Felipe Vizeu, de surgimiento sumamente promisorio en Flamengo, posterior pase al Udinese y paulatina caída. Aún tiene 24 años.

Bolívar: El más característico equipo de La Paz finalizó tercero en el último torneo de su país y jugó la fase previa de la Libertadores, donde quedó afuera ante Junior por un global de 4 a 2. Su mayor logro en la competencia fue en 2004 cuando llegó hasta la final y cayó con Boca.

Su máxima fortaleza, por supuesto, es su localía en el Hernando Siles a 3577 metros de altura. Su entrenador, el español Natxo González, que dirigió en la Segunda División de España al Deportivo La Coruña y al Zaragoza, cuenta con el argentino surgido de Nueva Chicago, Leonardo Ramos, como máxima figura. Además, tiene a varios jugadores de la Selección de Bolivia como Erwin Saavedra, Leonel Justiniano y Diego Bejarano

Grupo H: Lanús, La Equidad, Aragua y Gremio

La Equidad: El conjunto colombiano fue 8° en el último torneo y marcha 6° en este. A nivel internacional no tiene logros, y a nivel local solo la Copa Colombia en 2008. Su principal fortaleza es su localía: juega en el estadio Metropolitano de Techo a 2600 metros de altura.

Su entrenador es Alexis García, campeón de la Libertadores en 1998 con Atlético Nacional y quien consiguió el ascenso a Primera en su primera etapa en La Equidad, así como el título de Copa Colombia. Su jugador más destacado es Stalin Motta, de 37 años, quien jugó en la Selección Colombia, especialmente en el proceso de Eliminatorias para el Mundial 2010.

Aragua: El equipo venezolano es el más débil del grupo. Fue 3° en su grupo el campeonato pasado pero 6° en la tabla general entre las dos zonas. Eliminó a Mineros de Guayana de su país en la fase previa en un global de 2 a 2 por gol de visitante. Se fundó en 2002 y fue campeón de la Copa Venezuela 2007.

No tiene jugadores de gran envergadura. Pero, entre ellos, el más llamativo es Alfredo Stephens, panameño, de paso por su Selección, quien llegó a jugar en Santa Clara de la Primera División del fútbol de Portugal.

Gremio: Su historia pasada y reciente es riquísima. De la mano de Renato Portaluppi no solo fue campeón de la Libertadores en 2017, sino que se transformó en un equipo durísimo al que nadie quería enfrentar. Sin embargo, su nivel cayó considerablemente: tras quedar 6° en el último Brasileirao jugó fase previa en la Libertadores y perdió con Independiente del Valle, de local y de visitante por 2 a 1.

Como consecuencia, su histórico entrenador fue despedido y aún no tiene reemplazante, aunque uno de los que suena es Guillermo Barros Schelotto. El tres veces campeón de América es, de todos modos, el máximo candidato del grupo. Posee aún vestigios de aquel equipo ganador como Maicon y Walter Kanemann aunque ya no tenga a sus principales figuras en ataque: en 2020 se le fueron Everton y Luan.