Subsecretario de Transporte bonaerense: "Habrá una restricción mayor en el AMBA"

Alejo Supply subsecretario de Transporte bonaerense habló por Radio Continental con Diego Schurman sobre las nuevas restricciones que se vienen

“Le pasamos un reporte al gobernador Kicillof y creció mucho la cantidad de autos. Habrá una restricción mayor , previo a la cuarentena había 28 millones de viajes y hoy circula el 30% que es mucho"

"No está descartado un bloqueo de la sube que solo permita viajar a trabajadores exceptuados, pero no será de forma inmediata, no será de un día para el otro porque llevará un tiempo realizarlo- La gente tendrá que nomalizar la SUBE para cargar los datos”

“La única vacuna que tenemos hoy es el aislamiento y hay que respetarlo. Vamos a incentivar que la gente se quede un sus casas”

"Lo importante es bajar la circulación en el AMBA"