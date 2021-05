Star Wars: hoy, es el día mundial de los fanáticos de la extraordinaria zaga

"Que la fuerza te acompañe", es la frase que identifica a todo fan de Star Wars, la extraordinaria zaga que cautivó a millones durante generaciones. Pero el establecimiento del 4 de mayo como la fecha de los fanáticos tuvo un origen por demas curioso.

No es la fecha del estreno de la primera película, ni de un lanzamiento, o el inicio de las grabaciones, sino el día en que Margaret Tatcher asumió como primer ministra británica en 1979. Ese día, el Partido Conservador al que representaba, publicó un saludo y deseo de éxito en London Evening News que, decía: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”.

Así, lo que era "Que la fuerza de acompañe" se convirtió en "Qué el cuatro de mayo te acompañe". La combinación de ambas frases, sirvió para que en 2011 en Toronto, se usase esta fecha para organizar el día de Star Wars, con todo tipo de actividades para los fans.