Silvina Escudero recordó que "se chapó" a Noelia Marzol a pedido de un novio

Silvina Escudero fue la invitada de Luis Novaresio en Debo Decir, su programa que se emite por A24. El encuentro claro, fue picante y dejó una anécdota muy divertida. Novaresio quiso saber si tenía buena llegada con personas de su mismo sexo: “¿Tenés éxito con las mujeres?”, preguntó.

Escudero no se escondió: “Sí, ¿sabés que sí? Y más antes...”, aunque dijo: “Nunca estuve con una mujer, Me gusta el cuerpo de la mujer, me parece atractivo. Yo soy muy coqueta y femenina y me gusta ver a una mujer coqueta y femenina. Pero nunca estuve con una mujer. Sí chapé con una mujer”, dejó escapar Silvina para "picar" el diálogo.

Por supuesto vino la repregunta y Escudero avanzó: “Ella es famosa. No es nada grave. Pero pasó que mi novio de ese momento tenía la fantasía de...Y chapamos. No fue nada íntimo ni privado”, dijo, pero Novaresio no se conformó.

“Ella estaba porque es amiga mía. ¡Es una bomba! Y chapamos. Igual no creo que haya problema de decirlo, ¿no? ¡Ella no tiene ningún problema, olvidate!”, señaló antes de contar que acababa de ser madre. Fue Novaresio el que acertó el nombre: Noelia Marzol. “Es una hermosa mujer. ¡No puede más!”, remató Silvina.