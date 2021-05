Si te faltan medias, pedile a Canosa

Viviana Canosa suele despertar polémicas, pero en este caso, lo que generó fue desconcierto. El canal en el que trabaja, A24, suele hacer en ciertos horarios "pases" entre los programas que terminan y los que empizan, y el final entre el de Canosa y el de Luis Novaresio, es un clásico.

En uno de estos pases, esta semana se dio un diálogo curioso. “Un misterio doméstico en la vida de cada uno de nosotros que es a dónde van a parar las medias de las que solo nos queda una”, dijo Novaresio.

Pero lo extraño fue la respuesta de Viviana: “Yo las dono. Yo antes tiraba la media, pero alguien que hace solidaridad me dijo que me las lleve en la cartera. Vos tenés que decir: ‘Esta media me quedó y esta otra me quedó’. ¿Por qué las vas a tirar? Llevatela en la cartera que siempre hay un niño que lo necesita”, explicó.

“Parece una frivolidad. O sea, capaz que no vas a comprar medias para donar o quizás sí, pero siempre llevá una media en la cartera”. Si Viviana, parece un frivolidad.