“Sex & the City” incorpora en su regreso a tres nuevas protagonistas negras

Seis temporadas, 94 episodios y 2 largometrajes hicieron de “Sex & the City” un ícono de finales de los años 90 y el comienzo del nuevo siglo. La serie fue uno de los mascarones de proa de HBO y junto a “Los Sopranos” parte de una producción que ya es una marca registrada de calidad a través del tiempo.

Hace un tiempo que se había anunciado el revival de la serie y las primeras noticias fueron que Kim Catrall, quien protagonizaba a Samantha Jones, no iba a ser de la partida. Las recurrentes peleas entre Sarah Jessica Parker y Kim Catrall desgastaron la relación laboral entre ambas y Catrall no será parte de esta nueva entrega, que se podrá ver por la plataforma HBO Max .

Los problemas comenzaron cuando Parker comenzó a cobrar regalías como productora ejecutiva (durante la segunda temporada) aumentaba sus ingresos respecto de sus compañeras de equipo.

Este reclamo de la actriz no le cayó bien a ningún miembro del elenco, razón por la cual comenzaron los roces entre las mujeres. Cuando surgió la posibilidad de traer de nuevo la historia Catrall cerró taxativamente su participación. "Nunca más. Es un 'no' de mi parte", dijo. "Aprendés lecciones de la vida, y mi lección es que tengo que trabajar con buenas personas y tratar de que el trabajo sea divertido".

A esta baja se sumó la de Chris Noth (Mr. Big), una de las parejas de Sarah Jessica Parker durante las 6 temporadas anteriores y también se rumoreaba que David Eigenberg, que interpretó a Steve, el esposo de Miranda, tampoco regresaría a la serie, aunque un representante del actor declaró a Page Six que todavía estaba en conversaciones para unirse al elenco.

Ahora empezaron a aparecer las novedades que tienen que ver con distintas incorporaciones al proyecto. Según informa el TV Line, habrá varios nuevos personajes entre los que se destacan tres mujeres negras, de las que aún se desconoce su identidad.

Desde un primer momento, se dio a entender que el regreso de la serie de Darren Star iba a abrazar la diversidad, al sumar a la producción a varios guionistas afroamericanos. Esta era una de las deudas que tenía la franquicia y que ya había sido objeto de crítica en el pasado Una carencia de la franquicia que se había criticado en varias ocasiones y que hizo que el director de contenido de HBO Max, Casey Bloys, reconociera que este cambio era necesario para ser fiel a la realidad que se vive actualmente en Nueva York.

La serie se comenzará a filmar en la Gran Manzana en el segundo semestre (junio probablemente) y va a narrar nuevas historias que no contarán con la participación de la cuarta en discordia, Samantha, pero seguirán con los protagónicos de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

Todavía no se sabe cómo justificarán la ausencia del personaje pero desde la producción señalan que “Al igual que en la vida real, la gente entra en tu vida, la gente sale de ella. Las amistades se desvanecen y otras nuevas comienzan. Entonces, creo que todo esto es un indicativo de las etapas reales, de las etapas reales de la vida”.

La intención es "contar la historia de una mujer de 50 años, en Nueva York", y por ello y el hecho de que ya no esté en su vida alguna de sus viejas amigas no debe resultar extraño. Michael Patrick King será 'showrunner', tendrá 10 episodios y por el momento no hay fecha tentativa de estreno aunque va a ser durante el transcurso de 2022.