Sergio Ramos dijo que el Real Madrid se negó a renovarle el contrato

La estrella del Real Madrid y la selección española, Sergio Ramos dio una conferencia de prensa para explicar los motivos de su salida del Merengue y sorprendió a todos: “Lo primero que quiero decir es que nunca me he querido ir. Mi propósito era seguir aquí”, dijo, para empezar.

“El club me ofreció la posibilidad de ampliar mi contrato, pero por el COVID se fue dejando al margen. En estos últimos meses, el club me hace una oferta de un año con una reducción de salario. Tengo que decir que no había un problema económico. Yo quería dos años y tranquilidad para mi y mi familia. En las últimas charlas, acepté la oferta de un año, pero se me comunica que ya no se podía, que tenía una fecha de caducidad y yo no me había enterado”, relato, desconcertado, Ramos.

El defensor agregó que “las condiciones han ido variando, por su parte y por la nuestra. Llegado a ese punto, había que tomar una decisión, pero a mi nunca se me había dicho que mi oferta tenía una fecha de caducidad. Es respetable, pero me sorprendió que la oferta que tenía ya había caducado”.

Queda claro que el Real Madrid quería "sacarse de encima" al futbolista, le hizo una oferta para que no la acepte y cuando Ramos la aceptó igual, por amor a la camiseta, se la negaron.