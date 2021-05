Sergio Lapegüe: "El virus entra en tu cuerpo y te destroza, envejecés en pocos días" "Se fue la tonicidad muscular, bajé 6 quilos, no tenía voz cuando me curé (no pude ensayar con mi banda), me siento cansado, me aíslo", relató el periodista recuperado de Covid-19.

Imagen Ilustrativa. Foto: Continental