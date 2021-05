Semifinales de la Copa de la Liga por Continental: Boca enfrenta a Racing y Colón a Independiente

Trae la postergación por decisiones propias del Gobierno Nacional y una rosca dirigencial futbolera de grandes proporciones, finalmente se juegan las dos grandes semifinales. Desde las 15, Boca enfrentará a Racing y a las 19 Colón chocará con Independiente.

Ambos partidos se jugarán en el estadio Bicentenario de San Juan, donde también se disputará la final el viernes. A diferencia de lo que le sucedió a la Academia, que no podrá contar con sus dos mejores futbolistas, Eugenio Mena y Gabriel Arias, en ninguno de los dos encuentros decisivos, el Xeneize si tendrá a Edwin Cardona en el primer partido, aunque luego deba viajar para sumarse a la Selección de Colombia.

Si el conjunto de La Ribera llega a la final, el volante ofensivo no podrá estar. El equipo que pondrá en cancha Miguel Ángel Russo será diferente al que suele poner. Si bien en varios partidos importantes apostó por cinco defensores, en este caso, además de sumar a un central, tomará mayores recaudos en la mitad de la cancha.

La defensa será la misma que frente a The Strongest y de la mitad hacia arriba, nuevamente estará Cardona y no Cristian Pavón. Pero la principal novedad es que ante la lesión de Agustín Almendra en el partido de Copa Libertadores, quien ingresa es Jorman Campuzano. De aquel mediocampo de juveniles compuesto por Cristian Medina, Almendra y Alan Varela, solo queda este último.

Racing tiene algunas dificultades para armar el once de cara al importante clásico. Dos de ellas ya fueron mencionadas: Arias y Mena están con la Selección de Chile. Sus lugares serán ocupados por Gastón Gómez, arquero de 25 años surgido en las inferiores del club con pocos pero buenos partidos en Primera e Ignacio Galván, lateral izquierdo de 18 años que debutó hace dos semanas por Copa frente a Sporting Cristal y que hizo un partidazo contra San Pablo en el Morumbí.

Además, tras la expulsión de Mauricio Martínez en el partido ante Vélez, Juan Antonio Pizzi no alineará a ningún volante netamente de marca. No estará Julián López, quien presentó síntomas de COVID-19 y aunque dio negativo en el test no viajó con el equipo y la mitad de la cancha se la repartirán Leonel Miranda y Aníbal Moreno.

Tampoco llegará Juan Cáceres, que se recupera de un desgarro, por lo que en el lateral derecho estará nuevamente Iván Pillud.

En la otra semifinal, también hay bajas importantes. A pesar de no tener el desgaste de otra competencia, Colón no podrá contar con varios de sus jugadores titulares. En defensa no tendrá al lateral derecho Eric Meza, que está suspendido, a Paolo Goltz que se recuperó de un desgarro en el recto femoral de la pierna derecha pero sufrió una distensión en el sóleo de su otra pierna, ni tampoco a Bruno Bianchi que padece una sobrecarga en el gemelo izquierdo.

Ingresarán el ex Estudiantes Facundo Mura, Facundo Garcés, de muy buen campeonato, y Gonzalo Piovi, a quien Eduardo Domínguez suele usar como lateral, en este caso como central.

En la delantera, presentará una modificación puramente estratégica. Nicolás Leguizamón, el hombre que estuvo a préstamo en Defensa y Justicia, ingresará por Wilson Morelo. La ilusión del pueblo Sabalero, tras la enorme primera fase que hizo el equipo es mucha. Además, es el que consiguió meterse entre los equipos importantes de Buenos Aires.

En el Rojo pesa mucho la ausencia de Lucas “Saltita” González, quizás el mejor jugador del equipo, que además no tiene un reemplazo de similares características. Julio Cesar Falcioni repetirá la fórmula de colocar a Gonzalo Asís en el medio, que frente a Guabirá por Copa Sudamericana no le trajo tan buenos resultados. Sin embargo, las características del futbolista lo hacen más apropiado para ese puesto en un partido como esta semifinal.

Además, Lucas Rodríguez ocupará el puesto de lateral izquierdo en lugar de Thomas Ortega, que fue injustamente expulsado en los cuartos de final ante Estudiantes. Por otro lado, Domingo Blanco, que finalizó el encuentro del pasado miércoles con una sobrecarga muscular, llegaría a este encuentro y sería titular.