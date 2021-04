Se largo la batalla Berardi - Viciconte

Fueron compañeritas en el programa "Combate" que las lanzó a la fama, pero evidentemente no pudieron cultivar una amistad. Estefanía Berardi, hoy conductora, y Mica Viciconte, la pareja del ex jugador de Vélez, Fabián "Poroto" Cubero.

Ahora, se cruzaron en el programa de Guido Kazcka, "Bienvenidos a Bordo" y la situación se puso tensa, Viciconte atacó a Berardi luego por las redes, pero Estefanía dijo: "A mí no me gusta pelear, no soy muy mediática y no me paso por los programas bardeando gente, no me gusta. Mi intención de hablarle iba por ese lado pero ella se maneja muy cómoda en el conflicto y vive de eso, le gusta. Pero no le fui a pedir perdón porque esté arrepentida, lo que pienso de ella lo sigo pensando".

Además exlicó el encuentro en el programa: "Ella en el juego volvió a llevar el tema que para mí ya había pasado. Yo no fui a pedirle perdón, sostengo lo que dije y lo sigo pensando. Fui a saludarla para que le demos un corte al tema y miremos para adelante". La zaga promete seguir.