Se define la Copa de la Liga: ¿que necesita cada equipo para clasificarse?

Independientemente de la consideración que cada uno tenga sobre el nivel futbolístico de los equipos argentinos, esta edición de la Copa de la Liga, resultó, por su formato, bastante atractiva. Quedan unos pocos cupos para la siguiente fase y todo se define en la última fecha.

En la Zona A, solo Colón y Estudiantes aseguraron su pasaje. Ocho equipos, ubicados entre el 3° y el 8° todavía tienen chances matemáticas de alcanzar los cuartos de final: San Lorenzo, River, Rosario Central, Racing, Banfield, Argentinos Juniors y Central Córdoba.

¿Que resultados necesita cada uno?

San Lorenzo. Es el tercero con 21 puntos. Con un empate o triunfo asegurará el 3° puesto. Si pierde tiene chances de pasar igual. Solo quedaría afuera si pierde con Racing por tres goles de diferencia y ganan River o Rosario Central, o si pierde por cualquier resultado y ganar el Millonario y el Canalla.

River. Es el cuarto y tiene una diferencia de 11 goles a favor. Por lo que si le gana a Aldosivi, pese a que otros equipos lo pueden alcanzar en puntaje, casi no hay modo de que igualen esa diferencia favorable. Si empata, y ganan Central, Racing o Banfield se queda afuera. Y si pierde, lo eliminan cualquiera de los siguientes resultados: un empate del Canalla o la Academia y un triunfo de Banfield, Argentinos, Central Córdoba o Godoy Cruz.

Rosario Central. Debe ganarle a Platense y esperar otros resultados: una derrota de San Lorenzo no muy abultada o que River no sume de a tres. Tiene la misma cantidad de puntos que Racing y mejor diferencia de gol, por uno, por lo que también depende de lo que haga la Academia. Si empata, debe esperar una derrota del Millonario y que empaten o pierdan Racing, Banfield, Argentinos. Con Central Córdoba y Godoy Cruz dependería de la diferencia de gol.

Racing. Necesita una combinación de resultados. Debe ganarle a San Lorenzo, pero además necesita que si Central gana lo haga por dos goles menos y que River no gane. Si logra ganarle al Ciclón por tres goles, le alcanza con que no se den uno de los dos resultados mencionados del Millonario y el Canalla. Si empata y pierden Central y River también pasa.

Banfield. Su perspectiva es más clara, pero más difícil. Le tiene que ganar a Godoy Cruz y que no ganen River, Rosario Central y Racing. El empate lo deja prácticamente eliminado por la diferencia de gol del equipo de Marcelo Gallardo.

Argentinos Juniors. Debe ganarle a Estudiantes y esperar que pierda River, que pierdan o empaten Rosario Central, Racing y Banfield, y que Central Córdoba no gane por cuatro o más goles de diferencia que el propio Bicho.

Central Córdoba. Necesita un triunfo ante Arsenal y muchísimos resultados. Que River, Central, y Racing pierdan y que ni Banfield ni Argentinos ganen. Si consigue ganar por cuatro goles, le alcanzará con que el Millonario pierda, la Academia y el Canalla no ganen y no le importará lo que suceda con el Bicho.

Godoy Cruz. Matemáticamente es posible, pero no parece factible. Está a tres puntos del 4°, River que tiene una diferencia de 11 goles a favor, y el Tomba tiene -5. Requiere una goleada inolvidable, una caída estrepitosa del equipo de Gallardo y muchos resultados a favor en el medio.

En la Zona B, los primeros dos, Vélez y Boca, y aseguraron su pasaje a la próxima ronda. Los otros dos lugares, los disputan Talleres, Unión, Independiente, Lanús, Gimnasia y Atlético Tucumán.

Talleres. Es el tercero y con un triunfo o un empate pasa seguro. Si pierde frente a Lanús, que se juega mucho, también puede clasificarse si no ganan Unión o Independiente.

Unión. Si le gana el clásico a Colón, pasa. Si empata requiere que no ganen Independiente y Lanús. Si pierde, necesita que el Rojo no gane ni empate y que Lanús, Gimnasia y Atlético Tucumán no ganen.

Independiente. Debe ganarle a Huracán pero no depende de sí mismo. Necesita que además que Talleres pierda y que Unión no gane. Si empata no tiene modo de alcanzar a los cordobeses pero si puede superar al Tatengue si pierde, pero además necesitará que Lanús no gane, que Gimnasia no golee por cuatro tantos o más y que Atlético Tucumán no lo haga por cinco o más. Si pierde está afuera.

Lanús. Debe ganarle a Talleres y esperar que no se impongan ni Unión ni Independiente. Si empata o pierde está afuera.

Gimnasia. Requiere ganarle a Vélez, que pierdan Unión e Independiente, que no triunfe Lanús y que Atlético Tucumán no se imponga por un gol más que el propio Lobo. Si gana por cuatro goles o más, también le alcanzará con que el Rojo empate y todos los resultados anteriores.

Atlético Tucumán. Debe ganarle a Defensa y Justicia, que pierdan Unión e Independiente, que no triunfe Lanús y que Gimnasia no gane o lo haga por un gol menos de diferencia. Si gana por cinco goles o más, también le alcanzará con que el Rojo empate y todos los resultados anteriores.