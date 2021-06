Se conoció la lista de tenistas argentinos para los Juegos Olímpicos de Tokio: no jugará Del Potro

En algún momento, tras afrontar una nueva rehabilitación a partir de una de sus lesiones en la rodilla derecha, Juan Martín Del Potro aseguró que su sueño era poder estar en condiciones para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio que se celebrarán en el mes de julio.

Sin embargo, su equipo de trabajo confirmó hoy que todavía le falta tiempo de recuperación para volver a una cancha y no estará en la gran cita del deporte. "Queríamos contarles que los tiempos no alcanzaron y Delpo no podrá jugar los Juegos. Su médico está muy conforme con los avances de la rodilla pero recomendó que Juan Martín no participe en Tokio. ¡Gracias por sus mensajes, esto sigue!”, fue el breve comunicado que publicó su equipo de prensa mediante redes sociales para dar a conocer la noticia.

El tandilense que sumó dos medallas en su carrera, una de bronce en Londres 2012 y otra de plata en Rio de Janeiro 2016, no juega desde hace más de dos años. Su último partido fue el 19 de junio de 2019, en el torneo del Queen’s Club, en Londres. Allí se resbaló sobre el final del segundo set del encuentro en el que le ganó al canadiense Denis Shapovalov y sufrió una fractura en la rótula.

A comienzos de este año se sometió a una nueva cirugía para recomponerse pero todavía no ha vuelto a competir. Además, la Asociación Argentina de Tenis publicó la nómina preliminar de jugadores que si tienen chances de estar en Tokio 2021. Quienes tienen su lugar asegurado son Diego Schwartzman, en el cuadro de singles masculino, Nadia Podoroska, en el de singles femenino y la pareja de Horacio Zeballos y Andrés Molteni para dobles masculino.

Por otro lado, Podorska y Zeballos competirán en dobles mixtos. Otros tres jugadores integran la mencionada nómina pero aún deben esperar un nuevo corte del ranking para ver si obtienen una plaza: Facundo Bagnis, Federico Coria y Francisco Cerúndolo. Por último, Schwarztman y Bagnis podrían sumar en el ranking de dobles de la ATP y también conseguir un lugar como pareja dentro del cuadro de dobles.