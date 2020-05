Santilli: "No me pareció justo lo que dijo Alberto Fernández sobre Vidal"

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, habló por Radio Continental con Diego Schurman . Buen Día Continental

Sobre la Cuarentena y el Coronavirus: "Estamos dando un paso hacia delante en sumar nuevas actividades pero si la curva comienza a tener un crecimiento de contagios vamos a volver atrás. Si tenemos que volver a una cuarentena mas estricta lo haremos"

“Valoro mucha la actitud de la gente. Los comerciantes también tienen una actitud de cuidado- Hoy hay 35% menos de recaudación en la Ciudad de Buenos Aires. Al no haber ventas no hay ingresos"

"Fortalecimos el control en los barrios vulnerables, hay que seguir porque no alcanza. Hicimos la inversión más grande de la historia pero hay que seguir mejorando. Hay que buscar los casos de contagios"

Sobre las decisiones del Gobierno : “Estamos en una pandemia, no se trata de una tregua o no con el Gobierno. Hay que ser cauteloso y poder plantear las cosas. Nuestro enemigo es el virus. No me pareció justo lo que dijo Alberto Fernández sobre Vidal. Cada uno es libre de expresarse en lo que piensa y siente. Todos necesitan mejorar es un trabajo de día día"