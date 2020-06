Santiago Cafiero: “A LATAM y a Vicentín les pasó el Macrismo"

El Jefe de Gabinete de la Nación Santiago Cafiero habló por Radio Continental con Diego Schurman sobre Vicentín , LATAM, Coronavirus y la cuarentena – También sobre la deuda externa.

“No no enamoramos de los instrumentos, queremos salvar y rescatar a una empresa (Vicentín) que tiene incidencia a nivel agropecuario. Venimos a restacar a los que trabajan no a los que especulan”

Sobre Vicentín - "El Presidente fue siempre coherente dijo que si había otro caminos que recuperar a la empresa se iban a explorar"

"Hay familias enteras que hoy no saben como continuar por eso el Estado diseña una política de rescate, estamos trabajando en el camino que presentó el gobernador Perotti"

Hoy no está trabajando en el complejo cerealero porque perdió la confianza. Vicentín no pagó. El Gobierno anterior quiso hacer un salvataje a costa de los argentinos. Con un crédito que está judicializado"



“Una de las alternativas es la expropiación, el objetivo es el rescate a una empresa”

“A LATAM y a Vicentín le pasó el Macrismo"

Sobre el coronavirus: "Parecía que muchos países lo había superado y tuvieron que volver para atrás como es el caso de Alemania. En la medida que aumenten los casos seguiremos con las políticas de cuidado"

Sobre la deuda: "Esto no es como el segundo semestre de Macri que fue una estafa. Generaba una expectativa falta. Esto lo generó el Gobierno anterior con mucha irresponsabilidad"



"Me divierto con las redes, no me siento cosificado"