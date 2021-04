San Lorenzo recibe a Rosario Central para arrimarse seriamente a la zona de clasificación

La paridad del campeonato y la muy buena victoria de San Lorenzo el pasado lunes frente a Estudiantes, lo colocan con chances concretas de pasar a la próxima fase. La Zona A es tan equilibrada que el Ciclón, que está 10° de 13 equipos, se encuentra solo a cuatro puntos de ingresar en puestos de clasificación.

Para seguir en carrera, deberá sacar un buen resultado ante Rosario Central, que se ubica 8°, pero que con un triunfo puede quedar en los primeros cuatro lugares. Las aspiraciones del Ciclón y la posibilidad de hilvanar victorias consecutivas que lo acerquen al objetivo chocan contra la doble competencia.

El conjunto de Diego Dabove tiene un duelo clave el martes por Copa Libertadores y, por eso, guardará a algunos de los futbolistas que fueron titulares en el último partido. Presentará seis modificaciones respecto del último partido y un esquema bastante más ofensivo que incluirá cuatro jugadores netamente de ataque, como Óscar Romero, su hermano Ángel, Lucas Melano y Franco Di Santo, y una mitad de la cancha con Julián Palacios y Jalil Elías, futbolistas que tampoco son esencialmente de marca.

Rosario Central viene de dejar puntos en el camino como local ante Central Córdoba en la última fecha. El Ferroviario se lo empató en el sexto minuto de adición. El entrenador Cristian “Kily” González tendrá que realizar algunas modificaciones obligadas en el equipo, por una suspensión y una lesión.

Damián Martínez, habitual lateral derecho del equipo padece una distensión en los isquiotibiales de su pierna izquierda y su lugar será ocupado por el ex Arsenal, Fernando Torrent, quien volvió hace algunas semanas luego de una fractura en el quinto metatarsiano.

Además, no podrá contar con Rafael Sangiovani, mediocampista por derecha, dado que llegó a las cinco amarillas. En su lugar estará el joven de 17 años Mateo Tanlongo, quien será titular por primera vez.

Por otra parte, en ataque no está confirmada la presencia de Marco Ruben, quien la semana pasada convirtió por primera vez desde su regreso, dado que durante la semana sufrió un cuadro de gastroenterocolitis. Si no llega, jugará el goleador del equipo en el torneo, Luca Martínez Dupuy, quien regresó de su viaje con la Selección Sub 20 de México.