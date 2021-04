Sábado de fútbol por Continental: San Lorenzo recibe a Argentinos y Boca a Atlético Tucumán

Tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana son objetivos muy atractivos para los equipos argentinos. Porque tienen prestigio, porque aportan mucho desde lo económico y porque la mayoría de los equipos locales son altamente competitivos a nivel internacional. Pero en este caso, se encuentran en una encrucijada. La Copa de la Liga Profesional entra en tiempos de definición y una eliminación prematura puede significar un sismo, al menos para los equipos grandes.

Con algunos suplentes, pero sin poder desconcentrarse, San Lorenzo recibirá a Argentinos Juniors en el Nuevo Gasómetro y a continuación, en La Bombonera, Boca será local ante Atlético Tucumán.

El Ciclón intentó la hazaña el miércoles pasado ante Santos, y a pesar de que tuvo un buen nivel, especialmente en el segundo tiempo, no pudo clasificarse. Sin embargo, sí jugará la Sudamericana, en la cual, por el plantel que tiene, puede ser un candidato.

A pesar de que debuta el miércoles frente a Huachipato, Diego Dabove no hará muchos cambios para recibir al Bicho, dado que se encuentra a un punto de los puestos de clasificación. Respecto del equipo que jugó con Santos, saldrá Federico Gattoni para que regrese Diego Braghieri, recuperado de una lesión, y en el ataque, Franco Di Santo, que tiene una fatiga muscular será reemplazado por Franco Troyansky.

Además, Andrés Herrera que no jugó contra el conjunto brasileño pero esperaba retornar en este encuentro, volvió del viaje a Brasilia contagiado de COVID, por lo que seguirá como titular Gino Peruzzi.

Argentinos Juniors juega Copa Libertadores y no tiene un grupo para nada sencillo. El martes debuta con Nacional de Montevideo en La Paternal y si bien se encuentra a cuatro unidades de la zona de clasificación, Gabriel Milito analiza, dentro de lo que dispone, guardar algunos futbolistas.

Por lo pronto, esta semana recuperó varios jugadores: Matías Romero, quien estuvo aislado, Jonathan Sandoval que fue dado de alta de un desgarro y Carlos Quintana que superó una fascitis plantar. Es poco probable que ninguno de ellos sea arriesgado para este encuentro.

Más tarde, Boca, que se ubica 5° en la Zona B, buscará recuperarse tras la derrota con Unión y volver a meterse entre los primeros cuatro. Miguel Ángel Russo va a modificar a varios futbolistas. Pero en la mayoría de los casos, se debe a lesiones, suspensiones o a dudas en cuanto a su nivel y no a un cuidado físico de cara al choque frente a The Strongest del miércoles.

Marcos Rojo va a dejar el equipo por una lesión muscular, por lo que volverá la línea de cuatro defensores. Alan Varela ingresará en su lugar y Cristian Medina también entrará en la mitad de la cancha por Jorman Campuzano, que llegó a la quinta amarilla. Por otro lado, Edwin Cardona será preservado dado que viene de una lesión que le costó varios partidos y su lugar lo ocupará Mauro Zárate, a quien también le están buscando un lugar entre los titulares.

Por otro lado, Frank Fabra perdió el puesto y Emmanuel Más tendrá la chance de ser titular, especialmente para tener minutos de cara al partido en la altura donde tiene un lugar asegurado. Además, Agustín Rossi será titular en el arco. Desde que se conoció el interés de Esteban Andrada por emigrar a mitad de año, desde adentro de Boca se empezó a cuestionar su nivel y su titularidad.

La doble competencia es el motivo ideal para probar al ex Lanús en su lugar. El campeonato de Atlético Tucumán no es bueno, pero aún así, si gana y se dan una enorme serie de resultados, puede colocarse en zona de clasificación a la siguiente etapa. Omar De Felippe pondrá a los mismos once que le ganaron 2 a 0 a Vélez en el José Fierro la fecha pasada, con Leonardo Heredia como titular acompañando a Javier Toledo.