River y Racing pasaron de fase y San Lorenzo se quedó afuera

Por fin, en ambos casos con mucho sufrimiento, River y Racing consiguieron pasar de fase en la Copa de la Liga. Ambos, acompañan a los mejores del grupo que ya estaban clasificados: Colón y Estudiantes que a la mañana, perdió con Argentinos 2 a 0.

Lo de River fue menos sufrido. Comenzó ganando 1 a 0 antes de los 15 minutos y eso lo ponía en la ronda de play off. Pero el Aldosivi de Gago se lo empató y lo puso a sufrir. Es cierto, antes de terminar el primer tiempo, el Millonario consiguió el segundo, pero el hecho de que se lo hubiesen empatado lo obligaba a definir el partido y no lo conseguía, perdía gol tras gol y la sobra de que el Tiburón metiese una contra estaba. Recién a 10 del final, clavó el tercero y selló la clasificación. El cuarto fue un remate, que no es la verdadera foto del partido.

Los de Racing y San Lorenzo era mas peleado, porque ambos tenían chances y jugaban entre sí. Los de Boedo llegaban con ventaja, Racing tenía que ganarle y por mas de un gol para pasar, empresa compleja.

Pero entró a ganar Racing y San Lorenzo no existió. Se le fue encima la Academia y ya a los 15 minutos, Chancalay que volvía de una lesión la mandó adentro de cabeza con un Torrico derrotado.

El partido siguió en la misma tónica, con Racing yendo, porque el 1 a 0 todavía beneficiaba a San Lorenzo. Y sin hacer nada el Ciclón, consiguió irse al descanso todavía entre los cuatro.

Quince segundos fue lo que le duró esa situación en el segundo tiempo. Otra vez Chancalay que se escapó y definió ante la salida de Torrico y ahora sí, el clasificado ya era Racing.

Tardó San Lorenzo en arremeter, necesito que Racing se cansara físicamente y empujó, tiro centros, hizo la mímica del ataque sostenido, pero sin claridiad ni ideas. Nunca inquietó salvo por un cabezazo en el travesaño que luego pegó en Arias y pudo meterse. Racing adentro, San Lorenzo afuera.

Otro de los que tenía chances era Rosario Central, que se comió un 4 a 1 con el recién ascendido Platense.