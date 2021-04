River debuta por la Copa Libertadores frente a Fluminense en el Maracaná

E exitoso ciclo de Marcelo Gallardo coloca a River como el máximo candidato del Grupo D, y uno de los más serios aspirantes al título en la Copa Libertadores. Para confirmar tal condición, la primera prueba que enfrentará será probablemente la más difícil de esta etapa inicial: visitará a Fluminense en el Maracaná desde las 19, con transmisión de Continental.

A diferencia de otros años, el Millonario cuenta con un plantel más amplio por la llegada de refuerzos y la consolidación de algunos juveniles como para afrontar el torneo local y el continental sin sufrir tantas variaciones de nivel. Si bien es muy difícil anticipar lo que puede llegar a hacer el entrenador del equipo de Núñez, hoy cuenta con más herramientas para alternar.

Para visitar al conjunto carioca podría disponer el regreso de Jonatan Maidana en la defensa en lugar de David Martínez, dado que tendrá que lidiar con un delantero más pesado, de no tanta movilidad pero sí mucha experiencia como Fred. Además, ya recuperado de su golpe en la rodilla, Nicolás De La Cruz está en condiciones de volver y lo haría por el juvenil Santiago Simón, de muy buen rendimiento ante Central Córdoba.

Por otra parte, la presencia de Agustín Palavecino no está del todo confirmada. Sufrió un golpe en uno de sus glúteos y en caso de no estar al 100%, su lugar como volante será ocupado por Milton Casco.

En cuanto a las variantes, Gallardo no tendrá a quien suele ser su primer cambio: Jorge Carrascal debe una fecha de suspensión de la Copa pasada y no estará en el banco, así como tampoco Robert Rojas.

Fluminense es un equipo que combina futbolistas de enorme recorrido, como Egídio, Nené y el propio Fred, con jóvenes con interesante proyección como Calegari, John Kennedy o Kayky. Además, de cara a esta temporada, sumó al ecuatoriano ex River, Juan Cazares. Sin embargo, al menos hasta ahora, no parece ser un candidato a ganar la Libertadores. No ha realizado campañas muy destacadas a nivel local durante los últimos torneos e internacionalmente desde hace ocho años no participa.

El encuentro en Rio de Janeiro será el primero que se juegue por el Grupo D. Los otros dos equipos que integran la zona son Independiente Santa Fe y Junior, ambos de Colombia, que jugarán en Barranquilla este mismo jueves pero desde las 23.