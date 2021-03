¿Restringen o no restringen? ¿En que quedamos?

Hace un mes asumió el ministerio de Salud Carla Vizzotti, en reemplazo de Ginés González García, desplazado por la crisis del vacunatorio VIP, y curiosamente reemplazado por su segunda, justamente Vizzotti. El presidente que la designó, la aplaudía (se ve en la ilustración), alentándola.

Apenas pasó un mes de ese hecho. Vizzotti estuvo como tres semanas escondida, esperando que el rebote del la crisis adjudicada a inconductas de Ginés se aplaque, y reapareció hace solamente unos días. Pasó de una existencia casi fantasmal a una suerte de omniprencia mediática.

Y ya hoy, la Casa Rosada tuvo que salir a desmentirla. Esta mañana Vizzotti adelantó que se estudiaban restricciones a la circulación de las personas por "franjas horarias" y mencionó experiencias como las de la Costa Atlántica donde no se podía salir después de determinada hora y fue un éxito.

No parecía una locura, pero a las pocas hora la Casa Rosada hizo saber que HOY, no se evaluaban medidas restrictivas a la circulación de ningún tipo. Claro cortocircuito. Si las medidas no se estudian HOY pero podrían considerarse MAÑANA, no parece que valiese la pena desautorizar así a la titular del áerea.

Si la medida es cierto que ni siquiera está en carpeta, ¿que dice Vizzotti?.

Uno no sabe si puede pedir tanto como que el gobierno se ponga de acuerdo en general, sobre estos temas tan sensibles para todos, después de 8 meses de encierro. Pero entre el presidente y sus ministros podrían intentarlo, tampoco es tanta gente.