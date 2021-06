Ramón: "El gobernador de Mendoza es llevado de la oreja por las mentiras de Cornejo"

Continental Web dialogó con el diputado por Mendoza José Luis Ramón. Es abogado, empezó como defensor de los derechos de los consumidores en Mendoza y compitió competir como candidato a gobernador en 2019. Ex entrenador de rugby, a Ramón aún se lo conoce por usar una frazada y hasta festejar en el recinto revoleándola. También fue docente, vendió helados, fue camarero, ordenanza y cosechador.

1. Ud. Cree que hay un doble discurso en la oposición con respecto a algunos proyectos?

Tenemos dos problemas graves. El primero que la oposición mayoritaria, se comporta como una única oposición, caprichosa e irracional. Eso lo que hace es profundizar la llamada grieta social en un contexto en que necesitamos estar más unidos que nunca, remando para el mismo lado.

Allí es donde se confunde la capacidad de llegar a consensos con ser o no kirchneristas o macristas; y nos pone a los partidos y bloques minoritarios en el ojo de la tormenta estando tirados de un lado y del otro.

Este es el segundo problema, porque así es como invisibilizan nuestro trabajo y luchas, y desgastan, tanto de uno como otro lado (porque este juego le sirve a la oposición mayoritaria, pero también al oficialismo), la idea de transformación que debería contener todo acto político, encerrando a la sociedad entera en una pelea de perros y gatos sin sentido.

Porque sí, efectivamente hay proyectos claros que fueron apoyados en su momento por JxC, como la reforma del Ministerio Público Fiscal, presentado por Lousteau y algunos otros legisladores; y ahora son fervientes opositores. Como eso hay varios, tarifa de gas diferencial para Mendoza incluido.

2. En Mendoza hay un gobernador de JxC, ¿Cómo analiza la gestión y su relación con un gobierno nacional?

Esta respuesta tiene que ver con la anterior. A Rodolfo Suárez yo lo conozco de hace tiempo, y es un SEÑOR con todas las letras, pero está siendo llevado de la oreja por las triquiñuelas y mentiras del ex gobernador de mi provincia, y actual titular de la UCR nacional, que lo deja siempre al límite del conflicto con el gobierno nacional.

El problema de esto es que no es por defender el federalismo que lo hacen, sino porque Cornejo pretende catapultarse con política bleff como candidato a dirigir la oposición, obstaculizando y olvidando completamente que su delfín, Rodolfo Suárez, debe llevar adelante una provincia en plena pandemia, defaulteada, con pagos imposibles de deudas tomadas por esa gestión anterior y además en conflicto con el gobierno nacional por egocentrismo… Grave error.

3. ¿Cuál es su postura con respecto a las PASO?

Desde el interbloque tenemos dos proyectos presentados para la suspensión de las PASO por este año. Hemos acordado todos lo espacios que se realizará una prórroga para las elecciones y las PASO, pero nosotros hemos insistido en mantenernos atentos a cómo avanza la vacunación a nivel nacional y la curva de contagios. Nosotros somos defensores de las PASO, mi partido Protectora Fuerza Política llegó hasta aquí gracias a las primarias, pero nos preocupa la salud de las personas, vero muy difícil el control de la aglomeración si no hay mayor responsabilidad social y política.

4. ¿Cómo analiza el manejo de la pandemia del gobierno nacional, son necesarios los llamados "superpoderes"?

El manejo de la Pandemia, a principio de la misma, fue acordado por todas las fuerzas políticas reunidas en la Casa Rosada que debía tener un solo conductor, el Presidente de la Nación; y todos debíamos alinearnos en esas decisiones. Así fue resuelto en todos los países serios del planeta. Esa manera de proceder en la emergencia, provee a la toma de decisiones unificadas y con un mensaje claro a toda la ciudadanía; y evita, que caprichoso Gobernador de Mendoza y/o caprichoso Jefe de Gobierno de CABA resuelvan hacer su propio sistema de flexibilización judicializado, a contramano del cuidado de la salud y vida de mendocinos y porteños.

En este camino de entorpecer la toma de decisiones centrales, es que se debe dictar una Ley que contenga los parámetros objetivos para la toma de decisiones, de manera temporal, de manera unificada y con parámetros objetivos que no de lugar a decisiones caprichosas e inconsultas con objetivos electorales de sus líderes de partido.

FICHA CONTINENTAL

1. ¿Por qué y cómo ingresó en política?

Nos decidimos adentrarnos en la política con una fuerza chiquita y nueva, después de largos años litigando en la justicia provincial y nacional contra los abusos de grandes empresas en desmedro del bolsillo y los derechos de usuarios y consumidores.

Nuestra principal batalla fue la del gas, contra los ministros que en diferentes mandatos intentaron aumentar desmedidamente el servicio en Mendoza, y contra la empresa proveedora del mismo en mi provincia, también con el ENARGAS, que en más de una oportunidad permitió el cobro de fortunas a usuarios con el envío de facturas estimadas (entre otras cosas) sin hacer ni una sola inversión para mejorar el servicio. En algún momento, cuando nació la marcha de la frazada, logramos que una jueza detuviera un aumento de la tarifa; pero aún así nos percatamos que desde la sociedad civil no nos quedaba suficiente espacio para molestar y hacer cumplir los derechos de los y las trabajadoras de tener un hogar digno.

Así fue como decidimos pegar el salto a la arena política, y fíjate que recién después de mucho remar, conseguimos la tarifa diferencial para Mendoza en mi último año de gestión, cuando fue de los primeros proyectos que presenté en la Cámara baja.

2. ¿Un maestro o líder? ¿Por qué?

Raúl Alfonsín, supo ser el líder político que guió muchas de las transformaciones que hoy se lograron llevar a cabo y otras que están en proceso. Supo elevar el concepto del Respeto, como herramienta para el relacionamiento de las diferentes fuerzas políticas en la construcción de los consensos necesarios para tomar decisiones que favorezcan el desarrollo del pueblo.

Forjó una carrera política en donde demostró que la política es el único medio capaz de profundizar los cambios en la sociedad. Y por sobre todas las cosas, a quienes éramos los jóvenes de esa época, nos marcó a fuego que la calidad de vida y las miras hacia el futuro era desarrollando todos los actores de la política, de la economía y de la sociedad, para que en ese carro del progreso nos pudiéramos subir todos los argentinos, y no solo los grandes que tanto disgusto generaron en la base de nuestra sociedad.

3. ¿Qué le gusta hacer para desenchufarse del trabajo?

Estar con la familia. Tengo 5 hijos. Un viaje con La Rata – mi mujer -, y mis hijos a nuestra casa en Sampacho donde podamos hacer picaditas, asados, algunas cabalgatas y disfrutar del aire campestre, es de las mejores escapadas para recuperar fuerzas. Aunque debo admitir que me retan bastante che, porque se me hace difícil desenchufarme del todo, y siempre hay algo que se me ocurre, un llamado que atiendo, una entrevista, una reunión cortita… qué se le va a hacer… gajes del oficio.

4. Una serie increíble Outlander, un libro que marcó camino: “La Argentina del Siglo XXI de Rodolfo Terragno, y una canción que lo identifiquen Miss you de los Stones.

*Por María Esther Alvarez. Periodista-Colaboradora.