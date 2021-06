Racing y Colón chocan en San Juan por la final de la Copa de la Liga

Siempre que llegan a una final un equipo de los denominados grandes y uno que no está dentro e ese particular grupo se tiene a tratar a este último como la sorpresa. Y, en este caso, de alguna manera puede serlo. Pero, si se analiza la primera fase hecha por ambos, no hay dudas de los merecimientos de Colón para llegar a esta instancia y resulta más sorpresiva la llegada de Racing al encuentro decisivo.

La Academia y el Sabalero se miden en San Juan por la final de la Copa de la Liga. Juan Antonio Pizzi tiene un panorama bastante claro. No es que el equipo haya hecho un partido extraordinario ni mucho menos frente a Boca, aunque durante un pasaje del primer tiempo sí jugó bien.

Pero le alcanzó para no sufrir sobresaltos. Por eso, el entrenador respetará a casi todos los futbolistas que jugaron el lunes pasado. Incluso, en dos casos muy puntuales: los laterales.

En el sector derecho, Juan Cáceres ya parece recuperado de su desgarro e incluso tuvo minutos frente al Xeneize, pero de todos modos, Iván Pillud sería nuevamente titular. Además, en el sector izquierdo, entendiendo la fortaleza ofensiva del rival, estuvo Lucas Orbán, de características de marca, debido a la convocatoria de Eugenio Mena a la Selección de Chile.

Si bien se creía que el juvenil Ignacio Galván podía ganarse un lugar en caso de avanzar a la final, nuevamente jugará el ex River, Tigre y Valencia. Más allá de todo eso, habrá una modificación. Tras cumplir una fecha de suspensión, Mauricio Martínez volverá a ser el volante central más retrasado, y saldrá Aníbal Moreno. Más allá de que es entendible, dado que el ex Newell´s es un volante de juego, llama la atención porque fue de lo mejor de Racing en su mejor momento de la semifinal.

Colón pisó mucho más firme en la instancia anterior con su contundente triunfo por 2 a 0 ante Independiente. Sin embargo, también tendrá modificaciones; ambas obligadas. Rafael Delgado, de lo mejor del equipo en el torneo llegó al límite de tarjetas amarillas y no podrá jugar la final.

En su lugar podría ingresar Paolo Goltz, que se recupera de una lesión, aunque si no está en óptimas condiciones será preservado y jugará Lucas Acevedo. Más arriba, al Sabalero le faltará una pieza esencial.

Facundo Farías atravesó una situación insólita pero finalmente se confirmó que es positivo de COVID-19 y no podrá estar. La mejor aparición del torneo vivió momentos complicados, dado que se le detectó Coronavirus en un test rápido. Posteriormente, fue a realizarse un examen PCR: a Colón le enviaron los resultados y eran negativos, por lo tanto autorizó al futbolista a volver al entrenamiento.

Luego, le informaron que increíblemente habían confundido sus resultados con el de otra persona con su mismo apellido, y el jugador sí era positivo, por lo que volvió a ser aislado.

Será reemplazado por Santiago Pierotti, un joven volante con llegada que puede aportar ofensivamente. Fue el autor del segundo tanto en el duelo contra el Rojo. La Academia buscará sumar una nueva estrella a su larga y particular lista de copas nacionales, mientras que Colón irá por su primer título de la historia. Intentará sacarse la espina de aquella fallida final de Copa Sudamericana 2019 en Paraguay, en la que cayó frente a Independiente Del Valle.