Quien es Daniela Christiansson, la modelo sueca a la que Maxi López propuso matrimonio

Daniela Christianssen es sueca, modelo, lleva 8 años en pareja con el delantero argentino del San Benedettense de Italia. Se presenta en su cuenta de Imtagram como "Eco-friendly & Healthy Model 🤍 Ambassador of @routebrasil & @greenfashionweek ♻️💚 Climate Champion for #UNFCCC 🌳 Living a healthy & ecoconscious life🌿🙏🏻 Save The Planet 🌍 See more".

Ayer, el futbolista la ofreció matrimonio y filmó el evento para sus redes sociales. Daniela llegó a la vida de López después de su tormentosa separación de Wanda Nara, la empresaria que terminó en pareja con un amigo y compañero de club de Maxi, Mauro Icardi.

El jugador subió una foto brindando con la sueca, al tiempo que ambos lucían los que serán sus anillos de bodas.