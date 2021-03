¿Que dijo Alberto por cadena nacional?

El presidente de la Nación Alberto Fernández utilizó anoche una herramienta que devela la necesidad de comunicar cuestiones de alto interés público. Lo hizo sorpresivamente, con un mensaje grabado, a pocas horas de reunirse con los gobernadores, encuentro que, según había trascendido, no dejó muchas decisiones importantes.

La sorpresa invadió a los medios, cuando solo un par de minutos antes fueron avisados de la cadena y a la población que, alarmada, creyó que se venía un anuncio de alta importancia.

Pero, ¿que dijo el presidente?. Cosas que sabíamos todos, por un lado. Y ¿que no dijo?. Cosas que sabemos todos, también. Dijo que la capacidad logística de vacunación en Argentina esta preparada pero que las vacunas no llegan. Que la producción mundial esta demorada, y que en la mayoría de los países existe el mismo problema. Agregó que aquellos laboratorios con los que tenemos contrato, no lo están cumpliendo.

Todo esto es sabido, repetido por las autoridades todos los dias, y replicado por los medios. Lo que no dijo, es que los acuerdos alcanzados son con solo tres laboratorios, el que produce Sputink V, el que proce Synofarm, y Astrazeneca, y que hay muchos mas laboratorios, como Pfizer, con los que no se acordó, por razones poco claras.

Por otro lado el presidente dijo que "no es recomendable salir el país". Hace días que eso es sabido, el gobierno empieza a perfilar la prohibición de salida del país y tal vez a esta altura sería recomendable sanitariamente, aunque no lo es políticamente. Se acordó con los gobernadores tomar medidas que desalienten el turismo exterior, generando molestias burocráticas tanto para salir como para volver a entrar. Y eso ya esta hecho y comunicado.

Por fin, dejó una frase para leer entre líneas. Convocó a la gente a cuidarse con esmero, a usar barbijo, tomar distancia e higienizarse las manos, "para que el Covid no nos vuelva a aislar". Algunos leyeron allí, una insinuación de que "a este ritmo, sin vacunas, nos encierran otra vez". Pero una cadena nacional, para hacer una insinuación, parece demasiado.

Otros leyeron que simplemente el presidente buscaba protagonismo en un día que el ex presidente Mauricio Macri, presentaba su libro. Parece mezquino y a la vez inútil. Macri ya había hecho su presentación y, sinceramente (valga la analogía), tampoco había dicho nada que mereciera la pena escuchar.

Utilizar las herramientas de comunicación institucional del nivel de la cadena nacional, para no emitir ningún mensaje claro, es un error. Degrada el instrumento y minimiza la imagen del emisor del mensaje. Podría entenderse que el presidente no sabe que decir y quiere "figurar".

El kirchnerismo que gobernó hasta 2015, utilizaba reiteradamente la cadena nacional y es cierto, lo utilizaba mal desde el punto de vista institucional. Pero cada vez que recurría a ella, enviaba un mensaje contundente: a la gente, a la oposición, a la Justicia. No era correcto, pero era contundente. Lo de ayer fue una caricatura de cadena nacional.