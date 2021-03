Polémico posteo de Mercedes Morán: “Que no te diga mamita ni cosita ni putita mientras tienen sexo"

La reconocida actriz Mercedes Morán, protagonista de Gasoleros junto a Daddy Brieva y otros muchos éxitos, salió hoy con un posteo en la red social Twitter de tono feminista, pero las usuarias de la red, lo tomaron como un intento de restricción de su libertad sexual.

“Que no te diga mamita ni cosita ni putita mientras tienen sexo. Y ante una palmadita en la cola: una patada en los huevos”, escribió.

Las respuestas no tardaron en llegar: "¿Y si mejor dejamos que cada pareja diga y haga lo que le parece? ¿Qué opinás?" le espetaron como respuesta.

"Mercedes: soy mujer, empoderada, autosuficiente e independiente. Creo que no quisieras escuchar las cosas que me gusta que me digan. Menos aún, las que digo. Diciendo qué me tiene que gustar, casi como mi abuelito", se indignó una mujer que suele realizar posteos de corte feminista.

"Lo malo de este tuit es que la próxima vez que me palmeteen la cola voy a pensar en Mercedes Morán", dijo otra en tono más irónico.

Parece ser que las mujeres valoran más su libertad sexual que las imposiciones de las figuras del espectáculo, que creen tener revelaciones sobre lo que deben hacer todas las mujeres.