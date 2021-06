Polémica con el fondo Covax: su director aseguró que el gobierno no quiso la vacuna de Pfizer

La batalla entre el Estado argentino y el laboratorio Pfizer continúa. Ahora, apareció el director del mecanismo COVAX que es el que distribuye vacunas por el mundo y el que esta proveyendo al país de una buena cantidad de dosis de Astrazeneca.

En una video conferencia con los miembros del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, dijo: “Los países que se autofinancian tienen dos modelos, uno de compra comprometida y otra de compra opcional. Argentina es compra opcional. Entonces nosotros antes de firmar un acuerdo con cada compañía farmacéutica le damos la posibilidad al país de decidir si quiere que sumemos a la demanda en ese acuerdo. Si el país dice que no, obviamente eso no significa que van a recibir menos dosis de nosotros, sino que no van a recibir de ese candidato”, dijo Cornejo.

Para redondear explicó: “Entonces antes de hacer cada acuerdo le preguntamos a Argentina y a los países opcionales si quieren acceder a esa vacuna. Y en el caso de Pfizer nos han dicho que no”.