“Percy Jackson”, la nueva serie de Disney + comienza su producción

En 2010 se produjo la llegada al cine de uno de los personajes de la literatura juvenil más famoso de los años en los que Harry Potter reinaba sin discusiones. “Percy Jackson y el ladrón del rayo” con Logan Lerman protagonizando al joven hijo de Zeuz y las actuaciones de Pierce Brosnan, Uma Thruman, Rosario Dawson, Sean Bean y Steve Coogan trajo la historia de cómo los dioses y semidioses griegos y sus hijos se habían instalado en los Estados Unidos y continuaban sus aventuras en la actualidad fuera de la vista de los mortales.

Tres años después se adaptó el segundo libro de la saga y se estrenó “Percy Jackson y el mar de los monstruos” y ahí quedó la cosa. Las películas no habían conseguido catapultar a un personaje muy seguido en los libros como había sucedido con la obra de J.K.K. Rowling.

Finalmente llega la revancha y esta vez viene de la mano de Disney + que ya ha puesto en marcha el casting para la serie que contará las aventuras de Percy Jackson tal como lo confirmó el propio autor de la saga, Rick Riordan, en Instagram. La idea es arrancar desde cero por lo que están buscando un actor de 12 años para encarnar nuevamente al hijo de Zeuz.

Las características físicas no se especifican , y Riordan en esta coyuntura cita la política general de todas las producciones de Disney con respecto al casting, a saber, que ” no habrá discriminación basada en discapacidad, género, raza, etnia, edad, color de piel, país de origen, identidad sexual, etc.

“En principio se habla de 5 temporadas, una por cada uno de los libros y dependiendo del actor elegido (o en todo caso quién pasará la primera fase del casting) para el papel de Percy, se decidirán entonces los intérpretes de los otros papeles, en particular los demás miembros del trío protagonista, Annabeth y Grover. Naturalmente aún no hay fecha prevista de estreno pero teniendo en cuenta el proyecto se encuentra avanzando sus primeros pasos, los fanáticos de Percy Jackson tendrán que esperan como mínimo hasta el primer trimestre del año que viene.

Hernán Pablo Méndez

Instagram @elcoloradomendez