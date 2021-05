Patronato le ganó al Boca juvenil de local 1 a 0

Pocas cosas se definieron el día de hoy, aunque algunas le pusieron algún grado de suspenso a la calificación de los equipos a la ronda de play off del campeonato. El partido de Patronato y Boca fue realmente malo. Es cierto, el xeneize puso una mezcla de suplentes y juveniles y Patronato era el último de su grupo.

Pese a que los de la Ribera tuvieron más la pelota, el primer tiempo fue anodino y las llegadas fueron de los entrerrianos. A los 16 minutos, se la tiraron por arriba a Javier García, a cargo de arco de Boca, y a mano cambiada logró sacar la peligrosas de la etapa.

A los 23 Gudiño pateó cruzado de lejos y otra vez sacó García y a los 43 una serie de groserías dentro del área tras un corner, termino con un disparo desviado del Patrón.

El segundo tiempo fue también una agonía, únicamente interrumpida a los 29 minutos cuando vino un centroz desde la izquierda y Torres puso el 1 a 0 para Patronato.

Boca, si bien esta clasificado, no pudo consolidar el segundo lugar del grupo y podría ser superado por Talleres si gana mañana.

Pero hubo otros partidos también. El de Vélez por ejemplo, que se consagró como el equipo con mayor cantidad de puntos de esta primera etapa, cerró su participación con 31 después de barrer a Gimnasia en La Plata por 5 a 0.

También hizo un gran partido Atlético Tucumán que viene de remontada contra Defensa y Justicia, al que goleó 5 a 0. Con ese resultado se metió entre los cuatro que clasifican del Grupo B, y aunque falta que jueguen Independiente y Unión, les puso presión. Si Unión pierde, no importa lo que haga Independiente, se queda afuera. Y si Independiente no gana, no importa como le vaya a Unión, clasifican los tucumanos.

Otro que generó algunos temblores fue Banfield que le ganó 1 a 0 a Godoy Cruz en Mendoza y también se metió como cuarto del Grupo A, aunque todavía no jugaron ni River, ni Racing ni Central que vienen atrás. Los tres, si quieren tener chancer deben ganar, los que lo hagan, disputan entre ellos y desacalifican a Banfield.