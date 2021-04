Patricia Bullrich le pelea el territorio de la Provincia a María Eugenia Vidal

Hace más de un mes que el nombre de Patricia Bullrich viene levantando su perfil de candidata y sumando apoyos silencios de los moderados de Juntos por el Cambio. Una situación que encendió las alarmas de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.

Claro, en la carrera por la Gobernación tiene una gran cantidad de competidores. Desde Jorge Macri, encabezando el armado del intendentismo de Grupo Dorrego hasta el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, pasando por el porteño Diego Santili, apadrinado por el jefe de Gobierno Horacio Rodrìguez Larreta.

Y el último domingo, un grupo de legisladores, intendentes y dirigentes del PRO cercanos a la ex Ministra de Seguridad de la Nación pidió definir las listas legislativas de Cambiemos en las elecciones primarias.

En una larga carta que comunicaron y tuvo como principales firmantes al senador Esteban Bullrich, a los diputados nacionales Waldo Wolff, Pablo Torello y Pablo Tonelli; y los intendentes Martín Yeza (Pinamar), Javier Iguacel (Capitán Sarmiento) y Francisco Ratto (San Antonio de Areco), además de concejales y legisladores provinciales expresaron que “deber ser claros , y concretos y no políticamente correcto”.

"El PRO, desde sus orígenes se caracterizó por alentar que cada vez más gente se involucre en política. Creemos en los mecanismos participativos y en la selección de nuestros candidatos mediante las PASO como mecanismo que revitaliza la calidad democrática”, dijo.

Y continuó: "Estamos decididos a no dejar avanzar un modelo autoritario, que rompa la trama social que construyó nuestro sueño de Nación educada, una Nación con movilidad social, con capacidad de crecer y progresar de generación en generación, un país ordenado sin autócratas, sin feudos, donde una parte se sienta la Nación e impida la voz de otros, donde ninguna parcialidad imponga desde el Estado la historia oficial, el adoctrinamiento o la interpretación sesgada del pasado" fueron algunos de los párrafos de la extensa carta adjuntada en las redes sociales.

No figuran grandes dirigentes del PRO en Provincia que están dispuestos a dar batalla para controlar las listas, como los intendentes Néstor Grindetti (Lanús), Julio Garro (La Plata), Jorge Macri (Vicente López), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Guillermo Montenegro (Mar del Plata), cercano a Vidal, al igual que el jefe del bloque de Diputados nacionales Cristian Ritondo, quien tampoco estampó la firma.

Larreta tiene estrecha relación con varios de estos alcaldes y exhibe como posible candidato en la Provincia a su vicejefe de Gobierno al mecionado Diego Santilli. Entre los adherentes sí aparecieron figuras cercanas a Mauricio Macri y a Bullrich como el ex secretario de Medios Hernán Lombardi, el ex secretario de Seguridad Gerardo Milman, la ex asesora en Seguridad Florencia Arietto y el ex senador Federico Pinedo, todos con residencia en Buenos Aires.

En la disputa interna entre “halcones y palomas”, hoy Patricia Bullrich nuevamente se volvió a juntar con referentes del PRO de San Isidro y otros distritos de la Provincia Buenos Aires para evaluar y coordinar futuras acciones teniendo en cuenta el año electoral. Somos Equipo PRO, la agrupación de más de 300 dirigentes bonaerenses que apoya a la ex ministra de seguridad ya está alistada.