Pastori: "Es falso que este proyecto suba el mínimo no imponible de Ganancias"

Luis Pastori es diputado nacional y el referente del radicalismo, dentro de Juntos por el Cambio, en materia presupuestaria y de impuestos. Por eso #Continentalweb quisó contar con su opinión sobre el proyecto que modifica el impuesto a las ganancias.

¿Cuál es el Proyecto de Ganancias que se va a tratar en la Cámara de Diputados?

Todo aquel proyecto que tienda a aliviar el bolsillo de los trabajadores cuenta con nuestro beneplácito, pero el problema, y por ese motivo estamos insistiendo con algunos cambios que pretenden mejorar el proyecto, es el diseño, la estructura del proyecto.

Se habla mucho de que se sube el mínimo no imponible y la verdad es que no se sube, el mínimo no imponible del impuesto queda exactamente igual que como está ahora. Lo que hacen es crear una deducción especial para aquella franja de trabajadores que superan el mínimo no imponible y hasta 150.000 pesos de sueldo brutos mensual.

Los que superen ese monto quedan igual que ahora. Va a haber una especie de compensación para la franja de 150.000 a 173.000 pero no se sabe cómo lo van a hacer, de manera tal que no terminen cobrando menos de bolsillo que los que ganan hasta 150.000 porque el impuesto empieza a impactar fuertemente superando ese tope, por ese motivo sugerimos que se eleve el mínimo no imponible a 150.000 pesos.

Por otro lado el proyecto deja afuera los trabajadores autónomos que van a seguir pagando igual que ahora que con una ganancia de más de 40.000 pesos mensuales ya están pagando el impuesto. También proponemos que los jubilados no tengan que pagar el impuesto.

Se habló mucho en los últimos días sobre las propuestas de los sindicatos para que las horas extras y otros beneficios de los trabajadores quedaran exentos del impuesto a las Ganancias

¿Cuáles fueron las propuestas reales de los sindicatos?

Me sorprendió mucho, porque leemos en los medios declaraciones de los dirigentes sindicales pero tuvieron la oportunidad de expresarse en el Congreso sobre el proyecto, decenas de dirigentes importantes de diferentes agrupaciones sindicales, gremios y centrales de trabajadores, pero no estuvo presente el reclamo, parece que están conformes con lo que se ha logrado y han dejado estos reclamos de lado.

La gente está esperando la Ley para dejar de pagar ganancias pero ¿Van a dejar de pagar ganancias?

Ganancias es un impuesto anual que a los trabajadores en relación se les va descontando en forma mensual en base a una formula. La Declaración Jurada del impuesto se hace al 31 de Diciembre y ahí se hace la verdadera liquidación y cuál es el peligro, que si el promedio da una cifra superior a 150.000, todo el beneficio de los primeros meses del año se puede perder a fin de año.

¿Cuándo se puede dar esa situación? Aquellos trabajadores que ganen alrededor de 120.000 van a quedar comprendidos en los beneficios pero que pasa si en los próximos meses se cierran las paritarias en el orden del 30% o 32% aquel que está en 120.000 más el aumento sobrepasa los 150.000 entonces va a comenzar a pagar el impuesto y si el promedio del año supera esa cifra se va a neutralizar todo el beneficio conseguido en estos meses.

Qué dice sobre el proyecto de gravar las ganancias empresariales?

Es muy malo para la economía. Auyenta inversiones y al empleo. Desanda lo que fue nuestra reforma de 2017. La presión impositiva en la Argentina es insostenible. Alcanza al 106% sobre las ganancias de las empresas antes del impuesto. Y encima nos proponen aumento del impuesto sobre ganancias corporativas e Ingresos Brutos en las provincias. País inviable.

*Por María Esther Alvarez y Marcos Zapata (Colaboradores)